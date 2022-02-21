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Bingöl'de karda yiyecek arayan tilki havadan görüntülendi

21.02.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de karda yiyecek arayan tilki havadan görüntülendi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, karlı doğada yiyecek arayan tilki, drone ile görüntülendi.

Tilkinin, çetin kış koşullarının yaşandığı Sancak beldesine bağlı Kuşkondu köyü yakınlarındaki gezintisi, drone kamerasına yansıdı.

Havadan kendine yaklaşan sese doğru bakan tilki, karlı arazide bir süre yürüdükten sonra meşe ormanlarının bulunduğu alana gitti.

Tilki daha sonra gözden kayboldu.

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