YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de kavga eden 4 kişiye "sosyal mesafeye ihlalden" para cezası

Bingöl'de kavga eden 4 kişiye "sosyal mesafeye ihlalden" para cezası

BİNGÖL HABERLERİ  | 12.04.2020 21:18 | Son Güncelleme

Bingöl'de kavga eden 4 kişiye "sosyal mesafeye ihlalden" para cezası

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde kavga eden 4 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sosyal mesafeyi ihlal" ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekibi, sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kavga eden gruba müdahale etti. Ekip, kavgaya karışan 4 kişiye "sosyal mesafeyi ihlalden" 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, tedbirler kapsamında sokağa çıkma sınırlandırması olan 20 yaş altı 17 kişiye de 392'şer lira ceza kesildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntüHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntü
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
Anahtar Kelimeler:
Bingöl Covid-19 Genç İlçesi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Samsun'da sosyal medyadan DEAŞ propagandasına gözaltı

Samsun'da sosyal medyadan DEAŞ propagandasına gözaltı

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Sakarya'da belediye ekiplerinden doğum günü ve evlilik yıl dönümü sürprizi

Sakarya'da belediye ekiplerinden doğum günü ve evlilik yıl dönümü sürprizi

Eskişehir'de evi yanan sağlık çalışanına Ahbap Derneği yardım eli uzattı

Eskişehir'de evi yanan sağlık çalışanına Ahbap Derneği yardım eli uzattı

Manisa İtfaiyesinden kuş kurtarma operasyonları

Manisa İtfaiyesinden kuş kurtarma operasyonları

Bingöl Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:12
Sabah
05:39
Öğle
12:24
İkindi
16:04
Akşam
18:59
Yatsı
20:20

Bingöl Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Gülhan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Yıldız Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bingöl’de üretilen siperler, sağlıkçılara teslim edilmeye başlandı

Bingöl’de üretilen siperler, sağlıkçılara teslim edilmeye başlandı

Bingöl’de," Koronavirüs’ün Bulaşma ve Korunma Yolları" Konferansı

Bingöl’de," Koronavirüs’ün Bulaşma ve Korunma Yolları" Konferansı

Bingöl’de 3 bin yıllık höyük bulundu

Bingöl’de 3 bin yıllık höyük bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.