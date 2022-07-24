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Bingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü

24.07.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.

Kene ısırması nedeniyle Yedisu Devlet Hastanesine başvuran Seyman Atuk'a (36) KKKA teşhisi konuldu.

Kontrollerin ardından Atuk, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Erzincan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Buradaki tedavisinin ardından Trabzon'daki bir hastaneye götürülen Atuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seyman Atuk'un 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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