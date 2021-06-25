Bingöl'de meydana gelen depremin hissedildiği Tunceli'de bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi

TUNCELİ (AA) - Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Tunceli'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "İlimiz genelinde şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Ekiplerimizin sahada tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz