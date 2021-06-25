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Bingöl'de meydana gelen depremin hissedildiği Tunceli'de bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi

25.06.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de meydana gelen depremin hissedildiği Tunceli'de bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi

TUNCELİ (AA) - Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Tunceli'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "İlimiz genelinde şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Ekiplerimizin sahada tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

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