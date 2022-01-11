BİNGÖL (AA) - Bingöl'de minibüsün geçişi sırasında çığ düştü.

Karlıova ilçesinin Kaynarpınar köyü yakınlarında minibüsün geçtiği anda düşen çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı.

Araçtaki yolcuların küreklerle müdahalesi ile kara yolu kardan temizlendi.

Yol ulaşıma açılırken, konuyla ilgili karayolları ekiplerine de bilgi verildi.



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