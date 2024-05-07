Bingöl’de nisan ayında araçlara 6 milyon 306 bin lira ceza kesildi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekiplerinin 2024 yılı nisan ayı içinde gerçekleştirdiği faaliyetleri açıkladı. Yapılan açıklamada, 9 bin 304 aracın denetlendiğini belirtildi. Söz konusu denetimlerde bin 164 araca park ihlali, 269 araca kırmızı ışık ihlali, 267 araca seyir halinde cep telefonuyla konuşma, 88 kişiye ehliyetsiz araç kullanma, 86 muayenesiz araç kullanma, 34 sigortasız araç kullanma, 11 şahsa alkollü araç kullanma, 11 araca kanuna muhalefet olmak üzere toplamda 6 milyon 306 bin 404 lira para cezası kesildiği belirtildi.

Ayrıca, 18 aracın trafikten men edildiği de bildirildi.





