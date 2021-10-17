Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki iki köyde ormanlık alanda çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Baklalı ve Yumaklı köylerindeki ormanlık bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı görenler durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
Yangını 20 personel, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, Kiğı Belediyesine ait itfaiye aracı ile vatandaşların da desteğiyle büyümeden söndürdü.
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