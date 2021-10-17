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Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü

17.10.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü

​​​​​​​BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki iki köyde ormanlık alanda çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Baklalı ve Yumaklı köylerindeki ormanlık bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenler durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Yangını 20 personel, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, Kiğı Belediyesine ait itfaiye aracı ile vatandaşların da desteğiyle büyümeden söndürdü.

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