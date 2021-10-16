Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya öldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 23 K 3760 plakalı sürücü öğrenilemeyen otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun Çayağzı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Alabay'a (55) çarptı.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Alabay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alabay'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz