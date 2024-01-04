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Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit edildi

04.01.2024 11:01 | Son Güncelleme:
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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağarada 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Onbaşı Lokman Dargın" operasyonu düzenledi.

Ekipler, operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit etti.

Mağaradaki aramada, kullanılmaya hazır 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlayıcıları güçlendirmek için kullanılan çok miktarda çivi ve metal parçaları, 22 büyük tüp, 4 şarjör, 250 pil, 14 varilde muhtelif yaşam ve sağlık malzemesi, matkap, mutfak ocağı ve benzin ele geçirildi.

Malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi, mağara kullanılmaz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl mağara

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