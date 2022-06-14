Bingöl'de sağanak, sel ve heyelana neden oldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede sağanak sonrası Karlıova-Yedisu karayolunda heyelan, Sarıkuşak köyünde ise sel meydana geldi.

Araçların mahsur kaldığı bölgeye Özel İdare ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı.



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