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Bingöl'de şiddetli fırtına tekstil atölyelerinin çatısını uçurdu

09.06.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de şiddetli fırtına tekstil atölyelerinin çatısını uçurdu

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de şiddetli fırtına nedeniyle tekstil atölyelerinin çatısı uçtu.

Akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Simani Mahallesi'ndeki tekstil atölyelerinin çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Çatıların uçma anı atölyenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işçi servisinin atölyenin önünden geçtiği sırada çatıların uçtuğu görülüyor.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, hasar tespit çalışmasının havanın normalleşmesiyle yapılacağı öğrenildi.

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