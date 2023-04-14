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Bingöl’de sokak hayvanlarına reflektif tasma takıldı

14.04.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sokak hayvanlarına reflektif tasma taktı.

Bingöl’de sokak hayvanlarına reflektif tasma takıldı

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, il genelinde sahipsiz ve başıboş şekilde bırakılan ve kontrolsüz bir şekilde kara yolu kenarlarında dolaşan sokak hayvanlarından kaynaklı trafik kazalarının engellemesi maksadıyla Reflektif Tasma Projesi başlattı. Proje çerçevesinde sokaklarda başıboş gezen hayvanlara Reflektif Tasma takıldı, vatandaşlar bilgilendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ’’Proje çerçevesinde, doğada yaşama haklarının olduğu ve hayvanları sevebilmenin, onlara yardım edebilmenin insanların en büyük yeteneği olduğunun bilincine varmak için hayvanların gece ve gündüz karayolunda görünür olmasını sağlamak ve bu tür kazaların önlenmesini ve hayvanların korunması maksadıyla Reflektif Tasma Projesi çerçevesinde sokak hayvanlarına ve başıboş gezen hayvanlara tasma takılarak uygulama hakkında da vatandaşa bilgilendirmeler yapılarak uygulamanın il geneline yayılması amaçlanmıştır. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, yaşayan her canlının yaşam hakkına saygı duyulması konusunda her türlü çabayı ve çalışmayı kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz” denildi.

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