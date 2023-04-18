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Bingöl’de tatlıcıların bayram mesaisi başladı

18.04.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı içerisinde yoğun bir mesai harcayan tatlıcılarda bayrama sayılı günler kala yoğunluk arttı.

Bingöl’de Ramazan Bayramı’na üç gün kala usta ellerde şekillenen onlarca farklı tatlı çeşidi, bayram sofralarını süslemek için tezgâhlardaki yerini almaya başladı. Bingöl’de yıllardır tatlıcılık yapan işletmeler, vatandaşların bayram öncesi siparişlerini karşılamaya çalışıyor. Bayram öncesi alınan siparişler, usta ellerde şekillenerek tezgâhlardaki yerini almaya başladı. Midye, havuç dilimi, bülbül yuvası, şöbiyet, cevizli baklava, fıstıklı sarma, kare baklava, kuru baklava ve kadayıftan oluşan bin bir çeşit tatlılar bayram için hazırlanıyor.

Bayram öncesi yoğunluğun yaşandığını dile getiren tatlı işletmecisi Aydın Bünül, “Bayrama üç gün kaldı ve her zamanki gibi bayram telaşı içerisine girdik. Yoğun siparişler gelmeye başladı. Müşterilerimizi tatlısız bırakmamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Ustalarımız normalde iftardan sonra çalışmaya başlıyor sahura kadar ama bayram arifesinde çift vardiya çalışmaya başlıyoruz. Hem gece hem gündüz çalışıyoruz yoksa yetiştiremeyiz” dedi.

Bünül, "Şuanda fıstıklı kadayıf ile fıstıklı baklava fiyatı 240 ile 400 TL arasında, cevizli baklava ile cevizli kadayıf ise 180 lira ile 200 TL arasındadır. Piyasada ucuz tatlı satan işletmeler var. Nasıl satıyorlar ben anlam veremiyorum. Bütün vatandaşlarımız özellikle ucuz tatlı satan yerlerden kaçınmaları gerekiyor. Neticede insan sağlığı. Ucuza satılan tatlı kesinlikle tatlı değildir. Herkesin az da olsa kaliteli yerden tatlı almalarını tavsiye ederim” diye konuştu.

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