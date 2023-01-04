Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 74 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyenlere yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenledi.

Ekipler, bu kapsamda Bingöl ve Diyarbakır'da faaliyet gösterdiği tespit edilen 36 zanlıdan 21'ini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, 64 kilo 300 gram toz esrar, 10 kilo 250 gram kubar esrar, 6 bin 182 kök Hint keneviri, 5 kilo 800 gram kenevir tohumu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 269 bin lira, 6 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, menşei tespit edilmeyen piyade tüfeği, 98 fişek, 18 mermi, 14 cep telefonu, 17 SIM kart ve 6 hafıza kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğerlerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Ekiplerin, firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

