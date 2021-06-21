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Bingöl'de yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

21.06.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

Bingöl'de yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de ağaçta yaralı ve asılı halde bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

Bir vatandaş, Kiğı-Yayladere kara yolunda bir baykuşun ağaçta asılı hareketsiz durduğunu fark etti.

Yanına yaklaşınca baykuşun uçamadığını gören vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Sağ kanadının kırık olduğu anlaşılan baykuş, buradaki ilk tedavisinin ardından Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

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