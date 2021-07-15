Bingöllü 15 Temmuz gazisinden "Ülkemize sahip çıkalım" mesajı

BİNGÖL (AA) - AYDIN ARIK / RIDVAN KORKULUTAŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da TRT Radyo binası önünde yaralanan gazi Mehmet Akif Özdemir, bir daha aynı tehlike ile karşılaşılmaması için yaşananların hafızalardan silinmemesini istiyor.

Bingöl'de yaşayan Devlet Övünç Madalyası ve Beratı sahibi bir çocuk babası Özdemir, AA muhabirine, 15 Temmuz gecesi darbecilere direniş için arkadaşlarıyla sokağa çıktıklarını söyledi.

TRT İstanbul Radyosu binasının darbeciler tarafından sarıldığını öğrenmeleri üzerine oraya doğru yürüdüklerini ifade eden Özdemir, bu sırada üzerlerine yaylım ateşi açıldığını belirtti.

- "15 Temmuz bir milattı"

Özdemir, saldırıda kolundan yaralandığını, yanındaki bir kişinin şehit olduğunu, sonrasında bir kişinin daha şehit olduğuna tanık olduğunu dile getirerek, "İp gibi sıraya dizilmiştik, kol kola girmiştik. En az 10 dakika üzerimize kurşun yağdırıldı. Kimi ayağından kimi göğsünden yaralandı. Ortalık can pazarına dönmüştü. Kolumdan vurulduğumu o anda hissetmedim. Şehitleri görünce yaramı görmedim bile. Bir arkadaş 'Hastaneye gidelim.' dedi. 'Hastaneye gitmemize gerek yok, hainler buradayken burayı terk edemeyiz.' dedim. O mücadeleyle o ruhla sabaha kadar kaldık orada." diye konuştu.

"Kendi vatandaşlarını şehit ettiler. Çünkü bunların gözü kararmıştı. Şehit ailelerinin, gazilerin, insanların yarası halen taze. 15 Temmuz bir milattı. 5 yıl geçti, bir an dahi unutulmadı. O geceyi yaşayanları unutmadım. 15 Temmuz unutulacak bir durum değil." diyen Özdemir bir daha benzer durumların yaşanmamasını temenni etti.

- "Kardeşçe, bir arada olma şuuruyla"

Özdemir, o gece yaşadıklarını her platformda anlattıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu necip millet, aziz milletimiz demokrasisine, bayrağına, vatanına kardeşçe, bir arada olma şuuruyla sahip çıktığı için 15 Temmuz başarısız kılındı. Bu millet el ele 15 Temmuz'u başarısız kıldı. Bir daha yaşanmaması temennisiyle yaşıyoruz. 15 Temmuz'da bayrağımıza, vatanımıza, dinimize, ülkemize canımız pahasına sahip çıktık. Bugün varız yarın yokuz. Bundan sonra milletimize ve gençlerimize tavsiyem şudur; hiçbir zaman ülkemizden başka hiç kimseye sırtınızı dayamayın, kimseye güvenmeyin. Çünkü gidecek başka bir yerimiz, bir ülkemiz yok. 15 Temmuz yaşansaydı, sığınacak bir yerimiz olmazdı, ülkemize sahip çıkalım."

