YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Binlerce Antalyalı sahilde sinema keyfi yaşadı, 4 ayrı evlilik teklifine sahne oldu

Binlerce Antalyalı sahilde sinema keyfi yaşadı, 4 ayrı evlilik teklifine sahne oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 07.07.2020 15:37 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Sahilde Sinema Var/Maskeli Sinema’ etkinliği, 4 hafta süresince biri çocuklara özel toplam 17 gösterimle binlerce sinemaseverle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Sahilde Sinema Var/Maskeli Sinema’ etkinliği, 4 hafta süresince biri çocuklara özel toplam 17 gösterimle binlerce sinemaseverle buluştu. Etkinlik boyunca 4 çift evlik tekliflerini alanda bulunan beyaz perdeye yansıtılan videolarla gerçekleştirerek renkli anlar yaşattı.
Pandemi sürecinde aylardır sinemaya hasret kalan vatandaşlar Konyaaltı Sahili Varyant Meydanı’nda düzenlenen açık hava sinemasında sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanmış koltuklarda oturarak yıldızlar altında sinema keyfi yaşadı.

Hijyen kuralları
Hijyen ve sağlık kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara online rezervasyon sistemiyle normal sinema salonlarındaki gibi yer seçme imkanı sağlandı. Yoğunluğu önlemek amacıyla 2 giriş noktası oluşturulan alanda misafirlerin ateş ölçümü yapılarak, maske tedarik edildi. Film öncesi ve sonrasında koltuklar tek tek dezenfekte edildi. Koltuklar arasında 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralı titizlikle uygulandı. Tüm kuralların ve güvenlik önlemlerinin en üst seviyede gerçekleştirildiği etkinlik vatandaşların gönül rahatlığı ile film izlemelerini sağladı.
Etkinlikte ‘Organize İşler Sazan Sarmalı’, ’Biz Böyleyiz’, ’Bizim İçin Şampiyon’, ’7. Koğuşta Mucize’, ’Hedefim Sensin’, ’Aykut Enişte’ ve ’Merhaba Güzel Vatanım’ gibi Türk Sinemasının birbirinden güzel yapıtları Antalyalılarla buluştu. Yoğun talep nedeniyle yer bulamayan vatandaşlar alan dışında çimlerin üzerinde oturarak filmleri izledi.

Evlilik tekliflerine sahne oldu
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde açık havada unutulmaz bir deneyime sahne olan ‘Sahilde Sinema Var/ Maskeli Sinema’ etkinliği tamamı yeni yapım filmlerin gösterimleriyle seyircilere kimi zaman hüzünlü kimi zaman kahkaha dolu anlar yaşattı. Etkinlik, evlik tekliflerine de sahne oldu. Etkinlik boyunca 4 çift evlik tekliflerini alanda bulunan beyaz perdeye yansıtılan videolarla gerçekleştirerek renkli anlar yaşattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Beşinci kez başkan seçildi

Beşinci kez başkan seçildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Antalya Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:55
Sabah
05:38
Öğle
13:07
İkindi
16:58
Akşam
20:27
Yatsı
22:02

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Akar Eczanesi
Muratpasa
Alara Eczanesi
Muratpasa
Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Güvenç Eczanesi
Muratpasa
Işın Eczanesi
Muratpasa
Kadıoğlu Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.