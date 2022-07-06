Binlerce astronomi meraklısı uzayın derinliklerini Van'da gözlemledi

MESUT VAROL - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Van'da ilk kez düzenlenen "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" üç gün boyunca Türkiye'nin birçok yerinden binlerce astronomi meraklısını buluşturdu.

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının destek verdiği etkinlik, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda Van Gölü kıyısındaki Fidanlık Parkı'nda renkli etkinliklere sahne oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 3 Temmuz'da açılışını yaptığı etkinlik vesilesiyle, yurdun dört bir yanından 7'den 77'ye her yaştan gökyüzü meraklısı Van Gölü kıyısında bir araya geldi.

Gençlerin parkta kurulan stantlarda uzay çalışmalarına ilişkin bilgiler aldığı, konser ve yarışmalara katıldığı etkinlikte, çocuklar da dene-yap atölyelerinde maketler yaparak becerilerini sergiledi.

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinliğe katılan 10 bini aşkın kişi, 3 gün boyunca TÜBİTAK ekiplerince kurulan 30 teleskoptan uzayın derinliklerini inceleyip, gözlemledikleri gezegenler, Ay ve yıldızlarla ilgili uzmanlardan bilgi aldı.

Geceyi alanda kurulan çadırlarda geçiren katılımcılara, Türkiye'nin ilk milli hava füzesi "Bozdoğan"ın F-16 savaş uçağından yapılan ilk test atışında hedefi tam isabet vurduğu anlar da izletildi.

- "Van'da gökyüzünü gözlemledik"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AA muhabirine, Van'daki etkinliğin son güne kadar dolu dolu geçtiğini söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğe birçok ilden gençlerin katıldığını anlatan Mandal, "Gençler aileleriyle burada yer aldı. Van, en fazla genç nüfusa sahip illerimizden biri. Bu etkinliklerin hep İstanbul, Ankara gibi büyük illerde yapıldığı söyleniyordu. 3 gün boyunca Van'da gökyüzünü gözlemledik. Muhteşemdi. Binlerce kişi gözlem yaptı. Ay'a, Jüpiter'e, Mars'a, Satürn'e ve diğer yıldızlara baktık. Yanlış bildiğimiz bilgilerimizi düzelttik. Merak ettiğimiz soruların cevabını bulduk. Burada hep 'iyi ki buraya geldik' ifadeleri kullanıldı." dedi.

Etkinlikleri Antalya dışına taşıyarak daha çok gence ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Mandal, Diyarbakır ve Van'ın ardından 22-24 Temmuz'da Erzurum'da olacaklarını ifade etti.

Mandal, Van'daki etkinliğe yoğun ilginin olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Bu etkinlik için diğer illerden 2 bin gökyüzü meraklısı başvuru yaptı. Bulunduğumuz etkinlik alanının koşullarını dikkate alarak kurayla kişileri belirledik. Talep yoğun olunca sayıyı olduğunca artırmaya çalıştık. Gece saatlerinde bile insanlar alana geliyordu. Bu coğrafyada geçmişte farklı şekilde anılan Van'ın şimdi artık bilimle, teknolojiyle ve üretimle anılıyor olması büyük heyecan verici. Atölye çalışmalarında çocukların yaptığı roketleri, uydu maketlerini, teleskop yaparken yaşadığı heyecanı görmek bize de heyecan verdi. Geleceğimize ve geleceğimizin en önemli teminatı olan çocuklarımıza güveniyoruz."

Çocukların teknolojiyi artık sadece televizyonda izlemeyeceğini, bunun dokunanı, tasarlayanı ve üreteni olacaklarını dile getiren Mandal, şöyle devam etti:

"Daha önce bu etkinliği Antalya'da, Diyarbakır'da yaptık ama buradaki katılım muhteşemdi. 10 binleri yakalayan bir rakamı gördüğümü rahatlıkla söyleyebilirim. Bu muhteşemdi. Yoğun bir ilgi söz konusuydu. Geçmişte hep farklı anlatılan Van'ı bilimle, teknolojiyle buluşturduk. Her yaş grubundan ve farklı yetkinliklerden, disiplinlerden olan, bir yaşından 80 yaşına kadar bilim sevdalısı, gökbilim heyecanlısı vatandaşlarımızı burada görmek memnuniyet vericiydi."

- "İnsanlar gökyüzüyle buluştu"

Etkinliğe Hakkari'den katılan fen bilimleri öğretmeni Şenol Koç da "Benim için duygusal bir ortam oldu. 7'den 70'e herkes buradaydı. Değişik bilimsel etkinliklere katıldık. 7 yaşındaki çocuğun, 70 yaşındaki ninenin bilime merakı beni çok duygulandırdı. Gündüz bilimsel etkinlikleri gördük, gece gökyüzünü izledik. İnsanlar gökyüzüyle buluştu. Burası adeta göğe bakma durağı oldu." diye konuştu.

Gümüşhane'den gelen Yakup Karaman ise "İlk kez astronomiyle ilgili bir etkinliğe katıldım. İnanılmaz güzeldi. Dolu dolu geçti. İlk çadır deneyimim oldu, yeni insanlarla tanıştım. Her şey çok güzeldi." ifadesini kullandı.

