BiPClub'ta kullanıcılara fayda sağlayacak kampanya ve yarışmalara yenisi eklendi

İSTANBUL (AA) - BiP, "Keşfet" alanından ulaşılabilen servislerden biri olan BiPClub'ta kullanıcılara fayda sağlayacak kampanyalar ve yarışmalara bir yenisini ekledi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, BiPClub içerisindeki ödüllü etkinliğe kaydolan ve her ay mesajlaşan kullanıcılara iPad çekiliş hakkı veriliyor. BiP'te aktif olan kullanıcılara yönelik gerçekleştirilen kampanya, 15 Ekim'e kadar geçerli olacak.

BiP'in tüm iletişim çözümlerini ve kampanyalarını tek bir uygulamada toplayan BiPClub'ta birçok fırsat yer alıyor. Uygulama içerisinde Turkcell Vadi'nin tüm etkinliklerine ve çeşitli futbol maçlarına ücretsiz bilet hakkı sunan soru-cevap etkinlikleri ön plana çıkıyor. Ayrıca, popüler markalarda ve alışveriş sitelerinde geçerli indirim kuponları da BiPClub'ta kullanıcılara sunuluyor.

En çok katılım gösterilen kampanyalar arasında ise "Flo'dan sadece online'da geçerli 250 TL ve üzerine yüzde 20 indirimli kod" ve "Instreet'ten sadece online'da geçerli 300 TL ve üzerine yüzde 20 indirimli kod" dikkati çekiyor.​​​​​​​

192 ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşan BiP'in "Durum" özelliği sayesinde kullanıcılar, "Durum" menüsüne tıklayarak video veya fotoğraflarını durum olarak paylaşabiliyor. Operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği BiP'in "Grup Taşıma" özelliği ise kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Bu sayede daha önceki mesajlaşma uygulamasında kalan gruplar ve sohbet geçmişleri kolayca BiP'e aktarılabiliyor. Ayrıca, BiP'te 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşım seçeneği de bulunuyor.

BiP'in kullanıcı verileri, Türkiye'deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunuyor. BiP, ücretsiz olarak indirilebiliyor.

