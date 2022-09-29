YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. BiPClub'ta kullanıcılara fayda sağlayacak kampanya ve yarışmalara yenisi eklendi

BiPClub'ta kullanıcılara fayda sağlayacak kampanya ve yarışmalara yenisi eklendi

29.09.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BiP’in "Keşfet" alanındaki servislerinden BiPClub'taki ödüllü etkinliğe kaydolan ve her ay mesajlaşan kullanıcılara iPad çekiliş hakkı veriliyor

İSTANBUL (AA) - BiP, "Keşfet" alanından ulaşılabilen servislerden biri olan BiPClub'ta kullanıcılara fayda sağlayacak kampanyalar ve yarışmalara bir yenisini ekledi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, BiPClub içerisindeki ödüllü etkinliğe kaydolan ve her ay mesajlaşan kullanıcılara iPad çekiliş hakkı veriliyor. BiP'te aktif olan kullanıcılara yönelik gerçekleştirilen kampanya, 15 Ekim'e kadar geçerli olacak.

BiP'in tüm iletişim çözümlerini ve kampanyalarını tek bir uygulamada toplayan BiPClub'ta birçok fırsat yer alıyor. Uygulama içerisinde Turkcell Vadi'nin tüm etkinliklerine ve çeşitli futbol maçlarına ücretsiz bilet hakkı sunan soru-cevap etkinlikleri ön plana çıkıyor. Ayrıca, popüler markalarda ve alışveriş sitelerinde geçerli indirim kuponları da BiPClub'ta kullanıcılara sunuluyor.

En çok katılım gösterilen kampanyalar arasında ise "Flo'dan sadece online'da geçerli 250 TL ve üzerine yüzde 20 indirimli kod" ve "Instreet'ten sadece online'da geçerli 300 TL ve üzerine yüzde 20 indirimli kod" dikkati çekiyor.​​​​​​​

192 ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşan BiP'in "Durum" özelliği sayesinde kullanıcılar, "Durum" menüsüne tıklayarak video veya fotoğraflarını durum olarak paylaşabiliyor. Operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği BiP'in "Grup Taşıma" özelliği ise kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Bu sayede daha önceki mesajlaşma uygulamasında kalan gruplar ve sohbet geçmişleri kolayca BiP'e aktarılabiliyor. Ayrıca, BiP'te 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşım seçeneği de bulunuyor.

BiP'in kullanıcı verileri, Türkiye'deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunuyor. BiP, ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da bir markette 3 ruhsatsız tabanca bulunduİstanbul'da bir markette 3 ruhsatsız tabanca bulundu
Sarıyer'de çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandıSarıyer'de çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Konya'da "POS tefeciliği" operasyonunda 3 şüpheli yakalandıKonya'da "POS tefeciliği" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Turkcell

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
05:27
Sabah
06:51
Öğle
13:00
İkindi
16:19
Akşam
18:58
Yatsı
20:17
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.