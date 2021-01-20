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BiP'in Türkiye dışındaki yeni kullanıcı sayısı 8 milyona yaklaştı

20.01.2021 10:12 | Son Güncelleme:
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BiP, Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman'da tüm rakiplerini geride bırakarak Google Play Store'da birinci sıraya yerleşti - Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ: - "Önümüzdeki günlerde uygulamamıza eklenecek yeni yetenekler sayesinde BiP hem Türkiye hem de dünya çapında tercih edilen bir uygulama olmaya devam edecek"

İSTANBUL (AA) - Turkcell mühendislerince geliştirilen Türkiye'nin yerli iletişim platformu BiP'in yurt dışındaki yeni kullanıcı sayısı 8 milyona dayandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, BiP'i sadece Türkiye'de değil tüm dünya çapında her geçen gün daha fazla kullanıcı tercih ediyor.

Uygulama marketlerinde en çok tercih edilenler arasında hızla üst sıralara taşınan BiP, Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman'da tüm rakiplerini geride bırakarak Google Play Store'da birinci sıraya yerleşti.

Toplamda 65 milyondan fazla indirilen BiP'in yurt dışındaki yeni kullanıcı sayısı ise 8 milyona yaklaştı. Son günlerde kullanıcılardan gelen yoğun talep ile birlikte BiP tüm dünya çapında uygulama marketlerinde "Ücretsiz En Popüler" ve "Trend Olanlar" kategorisinde hızla en üst sıralara tırmanmaya devam ediyor.

BiP, aralarında Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman'ın bulunduğu ülkelerde Google Play Store'da en çok tercih edilen uygulama olarak bir numaraya yükseldi. Apple AppStore ve Huawei AppGallery'de de en çok tercih edilen uygulamalar arasında üst sıralara taşınan BiP hakkında kullanıcılardan olumlu yorumlar paylaşılıyor.

Kullanım oranı da hızla artan BiP, 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme dışında kaybolan mesajlar, Acil Durum Butonu, 106 dilde anlık tercüme, 1000 kişiye kadar grup mesajlaşma ve kişiselleştirilmiş menü gibi rakiplerinden farklılaşan birçok özelliğe sahip. Ayrıca BiP'te masaüstü bilgisayar uygulamasından veya sadece bir internet tarayıcı üzerinden de mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme yapılabiliyor.

- "BiP'e yatırım yapmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, BiP'e yurt dışından da gelen yoğun ilgiden dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Son günlerde dünyada da adından yoğun biçimde söz ettiren BiP'e yatırım yapmaya devam ettiklerini bildiren Tansuğ, "Türkiye'nin uygulaması BiP, Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman’da tüm uygulamaları geride bırakarak Google Play Store'da ilk sıraya yerleşti. Önümüzdeki günlerde uygulamamıza eklenecek yeni yetenekler sayesinde BiP hem Türkiye hem de dünya çapında tercih edilen bir uygulama olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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