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’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.03.2020 09:54 | Son Güncelleme

Kütahyanın Altıntaş ilçe protokolü, İdlib Gazisi Halil İbrahim Poyraz’ı ziyaret ederek kendisi ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Altıntaş ilçesi Eğmir köyünde ikamet eden Gazi Halil İbrahim Poyraz, yaptığı açıklamda, ’’Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke ve komutanlarıma ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim.

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Kütahyanın Altıntaş ilçe protokolü, İdlib Gazisi Halil İbrahim Poyraz’ı ziyaret ederek kendisi ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Altıntaş ilçesi Eğmir köyünde ikamet eden Gazi Halil İbrahim Poyraz, yaptığı açıklamda, ’’Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke ve komutanlarıma ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Çok şükür iyileşiyorum. Allah’ın izniyle kısa sürede iyileşip vatan savunması için görev yerime arkadaşlarımın yanına gitmek en büyük dileğim. Şahsımı arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten herkesten Allah razı olsun’’ diye konuştu.

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

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