Bir anda sirenler çaldı! Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı: Karşılaşma durdu

Arda Turanlı Shakhtar'ın LNZ Cherkasy deplasmanında oynadığı maç, hava saldırısı alarmı nedeniyle durdu; 45 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi’nin 23. haftasında LNZ Cherkasy deplasmanında sıra dışı bir karşılaşmaya çıktı.

İLK YARI GOLLÜ GEÇTİ

Cherkasy’de bulunan Tsentralnyi Stadyumu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı tempolu ve bol gollü geçti. İki ekip de skor üretmekte zorlanmazken, ilk 45 dakika 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.

HAVA ALARMI MAÇA ARA VERDİRDİ

İkinci yarının başlaması beklenirken, bölgede olası bir hava saldırısı ihtimali nedeniyle alarm verildi. Güvenlik gerekçesiyle oyuncular ve hakemler soyunma odasına yönlendirilirken karşılaşma geçici olarak durduruldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Shakhtar Donetsk’in resmi X hesabından TSİ 14.12’de yapılan açıklamada "Cherkasy bölgesinde hava alarmı! LNZ - Shakhtar maçının ikinci yarısı daha sonra başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Kısa süre sonra kulüpten yeni bir bilgilendirme daha geldi. Saat 14.27 itibarıyla yapılan paylaşımda ise "Hava alarmı sona erdi! LNZ - Shakhtar maçının devamını bekliyoruz." denildi.

45 DAKİKA SONRA BAŞLADI

Yaklaşık 45 dakika süren zorunlu aranın ardından karşılaşma yeniden başladı. TSİ 14.40’ta ikinci yarı kaldığı yerden devam ederken, futbolseverler uzun bir bekleyişin ardından maça yeniden kavuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eyüpspor - Samsunspor maçının VAR’ı belli oldu!Eyüpspor - Samsunspor maçının VAR’ı belli oldu!
Talisca kararını resmen bildirdi! Geleceğini şimdiden planladıTalisca kararını resmen bildirdi! Geleceğini şimdiden planladı

En Çok Okunan Haberler
ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

