Bir anda sirenler çaldı! Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı: Karşılaşma durdu

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi’nin 23. haftasında LNZ Cherkasy deplasmanında sıra dışı bir karşılaşmaya çıktı.

İLK YARI GOLLÜ GEÇTİ

Cherkasy’de bulunan Tsentralnyi Stadyumu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı tempolu ve bol gollü geçti. İki ekip de skor üretmekte zorlanmazken, ilk 45 dakika 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.

HAVA ALARMI MAÇA ARA VERDİRDİ

İkinci yarının başlaması beklenirken, bölgede olası bir hava saldırısı ihtimali nedeniyle alarm verildi. Güvenlik gerekçesiyle oyuncular ve hakemler soyunma odasına yönlendirilirken karşılaşma geçici olarak durduruldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Shakhtar Donetsk’in resmi X hesabından TSİ 14.12’de yapılan açıklamada "Cherkasy bölgesinde hava alarmı! LNZ - Shakhtar maçının ikinci yarısı daha sonra başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Kısa süre sonra kulüpten yeni bir bilgilendirme daha geldi. Saat 14.27 itibarıyla yapılan paylaşımda ise "Hava alarmı sona erdi! LNZ - Shakhtar maçının devamını bekliyoruz." denildi.

45 DAKİKA SONRA BAŞLADI

Yaklaşık 45 dakika süren zorunlu aranın ardından karşılaşma yeniden başladı. TSİ 14.40’ta ikinci yarı kaldığı yerden devam ederken, futbolseverler uzun bir bekleyişin ardından maça yeniden kavuştu.