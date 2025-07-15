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Bir aracın çarpmasıyla ağır yaralanan dünyanın en yaşlı maratoncusu Singh, 114 yaşında öldü!

Dünyanın en yaşlı maraton koşucusu olduğu bilinen İngiliz koşucu Fauja Singh, Hindistan'da geçirdiği trafik kazası sonucu 114 yaşında öldü.

Bir aracın çarpmasıyla ağır yaralanan dünyanın en yaşlı maratoncusu Singh, 114 yaşında öldü!
Burak Kavuncu

Dünyanın en yaşlı maraton koşucusu olduğu düşünülen Hint asıllı Büyük Britanyalı Fauja Singh, 114 yaşında yaşamını yitirdi.

Olimpiyat oyunlarının internet sitesinde yer alan haberde, dünyaya geldiği Hindistan'ın Beas Pind kasabasındaki bir yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Singh'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Fiziksel zayıflığı nedeniyle 5 yaşına kadar yürüyemeyen 1911 doğumlu Singh, ilk maratonuna 89 yaşındayken 2000 yılında Londra'da katılmıştı.

"SARIKLI KASIRGA" LAKABI VERİLDİ!

Bir aracın çarpmasıyla ağır yaralanan dünyanın en yaşlı maratoncusu Singh, 114 yaşında öldü! 1

"Sarıklı kasırga" lakaplı Singh, Londra'nın yanı sıra Toronto, New York, Hong Kong ve Mumbai gibi şehirlerde de yarışmıştı.

Singh, 2011'de katıldığı Toronto Maratonu'nu 8 saatin üstünde süreyle bitirerek 100 yaşındayken bir maraton koşusu tamamlayan ilk sporcu olmuştu.

Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nda meşale taşıyan isimler arasında yer alan Singh, 2013 yılında Hong Kong'da katıldığı 10 kilometre yarışının ardından kariyerine son vermişti.

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maraton
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