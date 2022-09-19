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Bir asrı deviren asker arkadaşları, 70 yıl sonra özlem giderdi

19.09.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 100 yaşına giren 3 asker arkadaşı, mahalle muhtarlarının girişimiyle bir araya gelerek anılarını tazeledi - Arkadaşlardan Cevat Manav: - "Birbirimizi çok severdik, telefonla görüşürdük arada sırada. Buluşmaktan çok mutlu olduk"

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 100 yaşına giren 3 asker arkadaşı, yaklaşık 70 yıl sonra buluşarak anılarını tazelemenin mutluluğunu yaşadı.

Kimliklerinde 1929 yazan ancak 1920 doğumlu olan 3 asker arkadaşı, Hürriyet ve İhsaniye mahalleleri muhtarlarının öncülüğünde yaklaşık 70 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

Hasret gideren ve anılarını tazeleyen asker arkadaşları, "Ölmeden önce görüştük ya bu bize yeter." diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Buluşmaya öncülük eden İhsaniye Mahallesi Muhtarı Oğuz Özden, Hakkı Adic amca ile kahvehanede otururken asırlık çınarları bir araya getirmeyi istediklerini belirterek, "Hürriyet Mahallesi muhtarını aradık ve üçünü buluşturduk." dedi.

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Cumhur Özkan da 100 yıllık ömür süren asker arkadaşlarını buluşturmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Asker arkadaşlarından Cevat Manav, 1950'de İzmit'in Kandıra ilçesinde askere alındıklarını, 10 ay sonra da Ankara'ya gönderildiklerini anlattı.

Birlikte 1952 yılında teskere aldıklarını aktaran Manav, "Köylerimiz ayrıydı, görüşemedik. Birbirimizi çok severdik, telefonla görüşürdük arada sırada. Buluşmaktan çok mutlu olduk." dedi.

Hakkı Adic ise "Her gün asker arkadaşlarımı sayıyordum. 'Acaba sağ mı, öldüler mi?' diye merak ediyordum. Hepsi öldü, iki kişi kalmıştı. Görünce çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Mevlüt Elkoca da "Arkadaşlarımız birer birer öldü. Terhis olan gitti, bir daha görüşemedik. Çok özlemişim onları. İlk başta hatırlayamadım, sonradan tanıdım." diye konuştu.

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