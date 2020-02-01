YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bir ayağını kullanamayan "Latte"yi sevginin gücü ayağa kaldırdı

Bir ayağını kullanamayan "Latte"yi sevginin gücü ayağa kaldırdı

MUĞLA HABERLERİ  | 01.02.2020 12:02 | Son Güncelleme

Muğla'da hayvansever Şule Aslan Özer, ıslanmış halde bulduktan bir süre sonra hastalanınca ayağa kalkamayan ve sağlığı günden güne kötüye giden yavru köpeği sahiplenerek önce hayatta tutmanın sonra da yürüteçle hareket ettirmenin mutluluğunu yaşıyor - Köpeğin hiç kullanamadığı bir ayağının da güçlenmesi için mücadele veren Özer: - "Hava alması için kucağımda dışarıya çıkartıyordum. Geçen yıl bebek arabasıyla gezdirmeye başladım. Adım atmasına yardımcı olabileceğini düşünerek yürüteç temin ettik" - "Biz onu bırakmadık o bizi bırakmadı. Yemeğini de yedi. Hayata tutundu. Kendisi de o gayreti gösterdiği için birlikte bu günlere kadar geldik. Şimdi iki buçuk yaşında"

OSMAN URAS - Muğla'da hayvansever Şule Aslan Özer, sokakta bulup sahiplendikten bir süre sonra hastalanınca ayağa kalkamayan ve sağlığı günden güne kötüye giden yavru köpeği, hayatta tutup, yürüteçle yeniden yürütmeyi başardı.

Bodrum ilçesinde ahşap boyama ve tasarım işi yapan 43 yaşındaki Özer, iki yıl önce simit satılan bir dükkanın önünde ıslanmış halde, soğuktan titreyen yavru köpeği sahiplendi.

"Latte" ismi verilen köpek bir süre sonra rahatsızlanınca ayaklarını bile oynatamaz hale geldi. Özer, köpeğinin sağlığına kavuşması için yoğun bir çaba içerisine girdi.

Veterinerler ve diğer hayvanseverle görüşüp araştırmalar yapan Özer, yurt içi ve yurt dışından bazı ilaçlar temin etti.

Aldığı yardımlarla evde ve denizde fizik tedavi uygulaması yaptığı Latte ile adeta bir bebek gibi ilgilenen Özer, köpeğine bir şey olacağı düşüncesiyle günlerce başında bekledi. Uygulanan tedavi ve gösterilen ilgi sayesinde üç ayağını hareket ettirmeye başlayan Latte için ABD'den yürüteç getirtildi.

Dört tekerlekli yürüteç sayesinde üç ayağını daha etkin kullanmaya başlayan Latte'nin, diğer ayağını da kullanması için tedavisi sürüyor.

- Latte üzülmesin diye bebek arabasıyla gezdirdi

Bodrum sokaklarında "Latte" ile gezmenin mutluluğunu yaşayan Özer, AA muhabirine, köpeğinin 2018'de ağır bir hastalığa yakalandığını söyledi.

Bu hastalığa yakalanıp kurtulan çok az hayvanın olduğunu vurgulayan Özer, "Sinir hasarı bırakan bir rahatsızlık. Yürüyemeye başlayan Latte'nin ayakları kalıp gibiydi, hareket ettiremiyordu. Patileri içe doğru büküldü, açamıyordu. Uzun bir süre hiç hareket etmedi." dedi.

Özer, Latte için gece gündüz demeden hep araştırma yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hava alması için kucağımda dışarıya çıkartıyordum. Geçen yıl bebek arabasıyla gezdirmeye başladım. Adım atmasına yardımcı olabileceğini düşünerek, yürüteç temin ettik. Çok güzel yürüyor, hatta koşuyor. Umudumuz dördüncü ayağı da harekete geçirip yürüteçsiz yürütmek. Biz onu bırakmadık o bizi bırakmadı. Yemeğini de yedi. Hayata tutundu. Kendisi de o gayreti gösterdiği için birlikte bu günlere kadar geldik. Şimdi iki buçuk yaşında."

Simit satılan dükkanın işletmecisi Yunus Emre Gündüz de Özer'in azmini gören köpeğin de cesaretlendiğini, ortaya herkesi mutlu eden tablonun çıktığını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azim Bodrum gençlik hastalığı Gezmek Hayvansever Köpek sahiplenmek Sokak yürüteç

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Konya’da işyerleri açılış ve kapanış saatleri yeniden belirlendi

Konya’da işyerleri açılış ve kapanış saatleri yeniden belirlendi

Kayserispor 9 transfer yaptı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Muğla Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:03
Öğle
13:25
İkindi
16:12
Akşam
18:37
Yatsı
19:54

Muğla Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Fidan Eczanesi
Merkez
Oğul Eczanesi
Merkez
Farilya Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Türkbükü Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

AK Parti ve CHP arasında kira kavgası

AK Parti ve CHP arasında kira kavgası

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

Aracıyla çarptığı kaya sansarını misafir etti

Aracıyla çarptığı kaya sansarını misafir etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.