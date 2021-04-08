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Bir Başkadır 2. yeni sezon ne zaman başlar? Dizi izleyicileri heyecanla bekliyor

08.04.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in ilgi ile takip edilen dizisi Bir Başkadır, 12 Kasım 2020’de yayınlanmıştı. Berkun Oya’nın yazıp yönettiği ve ilk sezonu 8 bölümden oluşan Bir Başkadır dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı.

Bir Başkadır 2. yeni sezon ne zaman başlar? Dizi izleyicileri heyecanla bekliyor

Son yılların en çok konuşulan dizilerinden olan Bir Başkadır’ın 2. yeni sezonunun fragmanı henüz yayınlanmadı. İlk sezonunda büyük ilgi gören Bir Başkadır dizisinin yeni sezonu içi Netflix’ten açıklama bekleniyor…

BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapımcılığını Krek Film adına Nisan Ceren Göçen ile Ali Farkhonde’nin üstlendiği Bir Başkadır dizisinin kurgusu Ali Aga yaptı. 8 bölümden oluşan Bir Başkadır dizisinin oyuncu kadrosunda ise Fatih Artman, Öykü Karayel, Alican Yücesoy, Funda Eryiğit, Nesrin Cavadzade, Tülin Özen, Bige Önal, Defne Kayalar ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor.

Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bilgiler, Netflix yönetiminin yapacağı değerlendirmenin arkasından belli olacak.

Bir Başkadır 2. yeni sezon ne zaman başlar? Dizi izleyicileri heyecanla bekliyorr

BİR BAŞKADIR DİZİSİNİN KONUSU

Bir Başkadır dizisinde, birbirlerinden farklı karakterde ve başka hayatlar yaşayan bir grup insanın yollarının kesişmesiyle değişen yaşamları anlatılıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek veya karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalıyor…


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Anahtar Kelimeler:
Netflix Bir Başkadır dizisi
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