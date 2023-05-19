Bir Başkadır'ın yıldızı Funda Eryiğit anne oldu! Oğlunun adını bakın ne koydu

Rol aldığı Bir Başkadır dizisinin de senarist ve yönetmeni olan Berkun Oya ile beraberlik sürdüren Funda Eryiğit mart ayında evlendi. En son karnı burnunda pozlarını paylaşan Eryiğit anne oldu. Eryiğit ve Oya çifti bebeklerine Civan adını verdi.

Bir Başkadır dizisinde Ruhiye rolüne hayat veren Funda Eryiğit’in çekimler sırasında yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre en son Boğa Boğa dizisinde rol alan 38 yaşındaki ünlü isim dün gece bebeğini kucağına aldı. Funda Eryiğit ve Berkun Oya çifti bebeklerine Civan adını koydu.

