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Bir buçuk yıl boyunca uğraştı! Közde mantının tadına bakan hayran kalıyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 23.10.2020 16:00 | Son Güncelleme:
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Bir buçuk yıl boyunca uğraştı! Közde mantının tadına bakan hayran kalıyor

İzmit'te yaşayan Emre Aksal, üniversite eğitimi gördüğü Bosna Hersek'te tattığı "közde börekten" yola çıkarak hazırladığı "közde mantıyı" müşterilerine gitar eşliğinde söylediği şarkılarla sunuyor.

Lise yıllarında merak duyduğu müzik alanında kendisini geliştirerek, gitar eğitimi vermeye başlayan Emre Aksal, 2014'te inşaat mühendisliği eğitimi için Bosna Hersek'e gitti. Burada tattığı "közde böreği" beğenen ve eğitimini tamamlamadan geri döndüğü İzmit'teki Bakırcılar Çarşısı'nda açtığı kafede müşterilere sunmaya başlayan Aksal, ürünü talep görmeyince "közde mantı" yapmaya karar verdi.

Aksal, 1,5 yıl süren lezzet arayışının ardından hazırladığı 7 çeşit közde mantıyı müşterilerine servis ederken, zaman zaman kendi bestelerini de gitar eşliğinde seslendiriyor.

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Zahmetli bir hazırlık sürecinin ardından bakır tabaklara alınan közde mantı, mangal kömürü ateşinden elde edilen közde pişirilerek müşterilere sunuluyor.

'KENDİMİ GELİŞTİRMEK İÇİN 8 AYLIK ŞEFLİK EĞİTİMİ ALDIM'

Emre Aksal yaptığı açıklamada, 2 yıl gitar eğitmenliği yaptığını, daha sonra bunu meslek olarak yapmaktan vazgeçtiğini ve müziğe hobi olarak devam ettiğini söyledi.

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İnşaat mühendisliği eğitimi için 6 yıl önce Bosna Hersek'e gittiğini anlatan Aksal, şöyle dedi:

"Aslında közde mantının hikayesi de orada başladı. Bosna Hersek'te közde börek yapılıyordu. Her sabah közde börek yiyorduk. 2017 yılında İzmit'te bir dükkan açmaya karar verdim. İlk önce dükkanımı közde börek olarak açtım. Ardından közde börek tutulmadı, sevilmedi... Ben de yaklaşık 1,5 yıl ürünü bulmak için uğraştım ve buldum. Közde böreğin eksilerini artıya çevirerek mantı yaptım. Bu mantıyı bulduktan sonra üstüne koya koya ilerlettim." diye konuştu.

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Aksal, közde mantının çok sevildiğini ifade ederek, kendisini geliştirmek için İstanbul'da 8 ay şeflik eğitim aldığını anlattı. Hem şef hem de müzisyen olduğunu belirten Aksal, "Hem şeflik hem de gitar eğitmenliğini profesyonel anlamda yapmaya karar verdim, ikisini de birleştirdim. Hayalim de bir dükkan açıp içerisinde hem müziğimi hem de yemeğimi yapıp sunmak." dedi.

'DAMAK ZEVKİME GÜVENDİĞİM İÇİN BU YOLDA İLERLEDİM'

Aksal, közde mantıyı kendine özgü lezzetiyle insanlara sunduğunu, bu lezzete ulaşmak için yoğun çaba harcadığını anlattı.

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Daha önce yemekle alakalı hiçbir bilgisinin olmadığını dile getiren Aksal, şöyle devam etti:

"Cesaret ettim, kendime güvendim. Damak zevkime güvendiğim için bu yolda ilerledim. Şef okulunu bitirdim. Bakış açım gelişti, daha çok değişik şeyler aklıma gelmeye başladı. Şimdi daha güzel şeyler yapıyorum. Değişik sunum ve lezzetler de ortaya çıktı. Tavuklu, patatesli, kıymalı, bol malzemeli közde mantı yapıyoruz. Bunların hepsini çeşitlendirdik."

Aksal, sosyal medyadan kendisini takip edenlere hem müzik hem de yemek lezzetlerini sunduğunu anlatarak, bunun da insanların ilgisini çektiğini söyledi. Kendi konseptini oluşturduğu için yaptığı işin ilgi gördüğünü belirten Aksal, "Burada otururken gitarı elime alıp müşterilerime şarkı söylüyorum. Bu, insanların bu çok hoşuna gidiyor, 'Siz gitar da mı çalıyorsunuz? Yemekleriniz de sesiniz de çok güzel, teşekkür ederiz.' deyip keyifle ayrılıyorlar." dedi.

'İNSANLAR HEP MUTLU OLUYOR BU DA BİZİ MOTİVE EDİYOR'

Aksal, mantıya değer kazandırmak için yola çıktığını ve çok güzel tepkiler aldıklarını belirterek, insanların dükkandan mutlu ayrıldıklarını, bunun da kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

İşe başlarken vizyonunu belirlediğini vurgulayan Aksal, "Küçük bir işletme olmama rağmen her zaman birinci sınıf ürünler kullanıyorum. Bu anlamda hedefim Kocaeli'de bir şube açmak, oradan da İstanbul'a sıçrayıp kendi markamı daha çok insana duyurmak. Bunu yapmadan önce açacağım dükkanın köşesine bir sahne kurmak istiyorum. Hem sahnemde haftada bir, ayda bir müzik yapmak hem de misafirlerimin yemeklerimi yemesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

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