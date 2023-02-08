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Bir cansız bedene daha ulaşıldı, ağıtlar yükseldi

08.02.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da 28 yaşındaki Mehmet Şahin Aykut’un cansız bedenine ulaşılırken ağıtlar yükselmeye devam ediyor.

Bir cansız bedene daha ulaşıldı, ağıtlar yükseldi

Diyarbakır’da ağıtlar yükselmeye devam ediyor. Bağlar ilçesindeki Yoldaş Apartmanı’nın enkazında 55 saat sonra 28 yaşındaki Mehmet Şahin Aykut’un cansız bedenine ulaşıldı. Gencin yakınları ağıt yakarken enkaz çalışmaları devam ediyor.

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