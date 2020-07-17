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‘Bir Çocukta Sen Giydir’ kampanyasına destek

VAN HABERLERİ  | 17.07.2020 12:26 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediyesince hazırlanan ‘Bir Çocukta Sen Giydir’ kampanyasına destek her geçen gün artıyor.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Kurban Bayramı’na çocukların yeni kıyafetlerle girmesi için proje hazırlandı.

Van’ın Gürpınar Belediyesince hazırlanan ‘Bir Çocukta Sen Giydir’ kampanyasına destek her geçen gün artıyor.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Kurban Bayramı’na çocukların yeni kıyafetlerle girmesi için proje hazırlandı. Gürpınar İyilik Merkezi (GİMER) kapsamında hazırlanan kampanya ile kısa süre içerisinde hayırseverlerin desteğiyle 500 çocuğa bayramlık kıyafetler alındı. Kurban Bayramı’nda çocukların yeni ve güzel kıyafetleriyle girmeleri için böyle bir projeyi hazırladıklarını anlatan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, kampanya kapsamında kısa süre içerisinde 500 çocuğu giydirmenin sevincini yaşadığını belirtti.
Çocukların bayram sevincine ortak olmak isteyen tüm hayırseverlerin desteğini beklediğini anlatan Başkan Tanış, “Proje ile el ele verip çocukların kalbine dokunup, onların yüzlerini güldürmek istiyoruz. Allah’ın izniyle çocuklarımız bayramı güzel kıyafetleriyle karşılayacak. Bu anlamda bizlerden desteğini esirgemeyip kampanyamıza katılan tüm hayırseverlere ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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