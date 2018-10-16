Bir Deli Rüzgar dizisi neden bitti? Bir Deli Rüzgar final bölümü ne zaman?

Bir Deli Rüzgar, reyting savaşında rakiplerine yenildi ve final yapma kararı aldı. 20 Ekim Cumartesi günü Bir Deli Rüzgar dizisi ekran macerasını tamamlayacak. Fox TV dizinin reytingleri istenilen seviyede olmadığı için kaldırdığını yapım ekibine bildirdi. Aynı gün ekranlara gelen Kalk Gidelim, Erkenci Kuş ve Yeni Gelin gibi dizilerin çok arkasında kalıp, 2.89 reyting alarak kendisine 12. sırada ye buldu.

BİR DELİ RÜZGAR NEDEN BİTİYOR?

Yapımını TMC Film'in üstlendiği Fox'un yenilerinden Bir Deli Rüzgar cumartesi akşamları ekrana geliyordu. Henüz 5 hafta yayınlanan dizinin son bölümü, reytinglerde AB'de 10. sıraya gerilerken, totalde 12. sırada günü tamamladı. Dizinin reyting savaşında her geçen hafta kan kaybettiği gözlemleniyor.

FİNAL BÖLÜM FRAGMANI

BİR DELİ RÜZGAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uğur’un Gökçe’yi elinden almasına sinirlenen Ayhan, yeni planını devreye sokar. Bu plan, Uğur ve Tunahan’ı aynı safta yer alacakları bir arbedeye sokacak, aradaki buzların az da olsa erimesine sebebiyet verecektir. Melike Uğur’a tüm gerçekleri anlatmanın bir yolunu bulur. Uğur’un duydukları karşısında gireceği yol onu bambaşka bir sır ile karşılaştıracaktır. Geçmişte ise Sevim Soylu ile ilgili sır perdesinin aralanması ve tüm gözlerin Melike’ ye dönmesi ile birlikte Reşat ikinci kez Melike’nin peşine düşmüştür. Ancak bu görev Melike ve Reşat arasındaki kıvılcımı tetiklerken Reşat ile Ahmet’i karşı karşıya getirecektir.