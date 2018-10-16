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Bir Deli Rüzgar dizisi neden bitti? Bir Deli Rüzgar final bölümü ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 16.10.2018 22:10 | Son Güncelleme

Fox TV'nin yeni dizisi Bir Deli Rüzgar erken final yaparak ekrana veda ediyor. Henüz 5 bölüm yayınlanan dizi reytinglere yenildi. Başrollerinde Hatice Aslan, Pınar Deniz ve Berk Cankat'ın yer aldığı Bir Deli Rüzgar reytinglerde kaçıncı oluyordu? Peki Bir Deli Rüzgar dizisi neden bitti? 6. bölümüyle ekrana veda edecek olan Bir Deli Rüzgar'ın final bölüm fragmanı da yayınlandı.

Bir Deli Rüzgar dizisi neden bitti? Bir Deli Rüzgar final bölümü ne zaman?

Bir Deli Rüzgar, reyting savaşında rakiplerine yenildi ve final yapma kararı aldı. 20 Ekim Cumartesi günü Bir Deli Rüzgar dizisi ekran macerasını tamamlayacak. Fox TV dizinin reytingleri istenilen seviyede olmadığı için kaldırdığını yapım ekibine bildirdi. Aynı gün ekranlara gelen Kalk Gidelim, Erkenci Kuş ve Yeni Gelin gibi dizilerin çok arkasında kalıp, 2.89 reyting alarak kendisine 12. sırada ye buldu.

BİR DELİ RÜZGAR NEDEN BİTİYOR?
Yapımını TMC Film'in üstlendiği Fox'un yenilerinden Bir Deli Rüzgar cumartesi akşamları ekrana geliyordu. Henüz 5 hafta yayınlanan dizinin son bölümü, reytinglerde AB'de 10. sıraya gerilerken, totalde 12. sırada günü tamamladı. Dizinin reyting savaşında her geçen hafta kan kaybettiği gözlemleniyor.

FİNAL BÖLÜM FRAGMANI

BİR DELİ RÜZGAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Uğur’un Gökçe’yi elinden almasına sinirlenen Ayhan, yeni planını devreye sokar. Bu plan, Uğur ve Tunahan’ı aynı safta yer alacakları bir arbedeye sokacak, aradaki buzların az da olsa erimesine sebebiyet verecektir. Melike Uğur’a tüm gerçekleri anlatmanın bir yolunu bulur. Uğur’un duydukları karşısında gireceği yol onu bambaşka bir sır ile karşılaştıracaktır. Geçmişte ise Sevim Soylu ile ilgili sır perdesinin aralanması ve tüm gözlerin Melike’ ye dönmesi ile birlikte Reşat ikinci kez Melike’nin peşine düşmüştür. Ancak bu görev Melike ve Reşat arasındaki kıvılcımı tetiklerken Reşat ile Ahmet’i karşı karşıya getirecektir.

BİR DELİ RÜZGAR KONUSU NEDİR?
Melike Candan, ağır bedeller ödeyerek en dipten en zirveye tırmanmış, 70'lerde ve 80'lerde assolistlik mertebesine ulaşmış bir yıldızdır. Melike'nin bugünkü yaşamı ise bambaşkadır. Bir gün tuvaletçi olarak çalıştığı barda tıpkı kendisinin ilk günlerindeki gibi gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel ile karşılaşır. O zirvenin nasıl bir yer olduğunu bilen Melike'nin amacı Gökçe'yi uyarmaktır. Ancak zirvenin ihtişamı Gökçe'nin kulaklarını tıkarken hayat Melike'nin karşısına geçmişini çıkarmaya devam edecektir.


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