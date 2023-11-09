BİR DERDİM VAR KONUSU nedir, OYUNCULARI kimler? Bir Derdim Var uyarlama mı, gerçek hikaye mi? İşte oyuncu kadrosu ve karakterleri

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Bir Derdim Var dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Derdim Var dizisi, ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alarak; izleyenleri onların sert ve yakıcı sorunlarıyla yüzleşmeye davet edecek. Peki,

Bir Derdim Var konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Bir Derdim Var oyuncu kadosu ve karakterleri..

BİR DERDİM VAR KONUSU NEDİR?

Bir Derdim Var adını Türk Rock müziğinin önde gelen gruplarından Mor ve Ötesi’nin efsanevi şarkısından alıyor. Senaryosu uzman isimlerin danışmanlığında yazılıyor olması da dizinin bir diğer öne çıkan özelliği...

Uyarlama tasarımı Duygu Ertekin’e, senaryosu Yekta Torun’a ait “Bir Derdim Var”ın yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturuyor.

Ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alacak dizide gençlerin yaralarını sarmaya çalışan, Doktor Nilüfer’e hayat verecek Birce Akalay ile Savcı Ömer olarak karşımıza çıkacak Mert Fırat’ın karakterlerinin çatışması şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BİR DERDİM VAR UYARLAMA MI?

İtalya’nın izlenme rekorları kıran dizisi “Oltre La Soglia”nın yerli uyarlaması “Bir Derdim Var”, ilk bölümü ile bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak.

Bir Derdim Var OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Birce Akalay ve Mert Fırat’la beraber Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu ve Sennur Nogaylar yer alırken onlara genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.





