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40 sayfalık evlilik sözleşmesi yaptılar! Taylor Swift ve Travis Kelce resmen evlendi

ABD'li ünlü pop yıldızı Taylor Swift ve Kansas City Chiefs takımında Amerikan futbolu oynayan Travis Kelce, New York'ta dünya evine girdi.

40 sayfalık evlilik sözleşmesi yaptılar! Taylor Swift ve Travis Kelce resmen evlendi
Öznur Yaslı İkier

Taylor Swift ve Travis Kelce'nin merakla beklenen nikahı gerçekleşti. Swift ile Kelce, Madison Square Garden'da evlendi. Çift, evlendiklerini Madison Square Garden'ın dışında bulunan ilan panosuyla duyurdu. Evlilik töreni, yüzlerce polisin güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

ABD'li oyuncu Adam Sandler'ın nikah memuru olarak görev yaptığı törene, Bradley Cooper, Zoe Kravitz, Gigi Hadid, Tom Brady ve Steven Spielber gibi spor ve eğlence dünyasından birçok kişi katıldı.

40 sayfalık evlilik sözleşmesi yaptılar! Taylor Swift ve Travis Kelce resmen evlendi 1

Taylor Swift ve Travis Kelce'nin evliliğiyle ilgili başka bir detay da evlilik sözleşmesi. Çift, servetlerini yaşanabilecek bir ayrılığa karşı güvence altına aldılar. İddialara göre; Swift ile Kelce, sadece nikah defterini değil aynı zamanda 40 sayfalık bir evlilik sözleşmesini de imzaladı.

40 sayfalık evlilik sözleşmesi yaptılar! Taylor Swift ve Travis Kelce resmen evlendi 2

Taylor Swift'in 2 milyar dolarlık bir serveti olduğu belirtiliyor. Travis Kelce'nin mal varlığı ise yaklaşık 90 milyon dolar.

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Anahtar Kelimeler:
Taylor Swift
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