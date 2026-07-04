40 sayfalık evlilik sözleşmesi yaptılar! Taylor Swift ve Travis Kelce resmen evlendi

Taylor Swift ve Travis Kelce'nin merakla beklenen nikahı gerçekleşti. Swift ile Kelce, Madison Square Garden'da evlendi. Çift, evlendiklerini Madison Square Garden'ın dışında bulunan ilan panosuyla duyurdu. Evlilik töreni, yüzlerce polisin güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

ABD'li oyuncu Adam Sandler'ın nikah memuru olarak görev yaptığı törene, Bradley Cooper, Zoe Kravitz, Gigi Hadid, Tom Brady ve Steven Spielber gibi spor ve eğlence dünyasından birçok kişi katıldı.

Taylor Swift ve Travis Kelce'nin evliliğiyle ilgili başka bir detay da evlilik sözleşmesi. Çift, servetlerini yaşanabilecek bir ayrılığa karşı güvence altına aldılar. İddialara göre; Swift ile Kelce, sadece nikah defterini değil aynı zamanda 40 sayfalık bir evlilik sözleşmesini de imzaladı.

Taylor Swift'in 2 milyar dolarlık bir serveti olduğu belirtiliyor. Travis Kelce'nin mal varlığı ise yaklaşık 90 milyon dolar.