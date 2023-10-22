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Bir Derdim Var oyuncuları kimdir, konusu nedir? Birce Akalay ve Mert Fırat'lı Bir Derdim Var dizisi ne zaman başlıyor?

22.10.2023 15:52 | Son Güncelleme:
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Bir Derdim Var dizisi konusu, oyuncuları ve yayına başlayacağı tarihe ilişkin detaylar merak ediliyor. Kanal D'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Bir Derdim Var'ın başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat yer alıyor. İlk tanıtımıyla dikkat çekmeyi başaran Bir Derdim Var dizisi merakla bekleniyor. Peki, Bir Derdim Var oyuncuları kimdir, konusu nedir, yayın tarihi belli oldu mu?

Bir Derdim Var dizisinin ne zaman başlayacağına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. İtalyan yapımı ‘Oltre La Soglia’ (On The Brink) uyarlaması olan dizinin yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci'nin yer alırken senaryosunu Yekta Torun yazıp ekipte Deniz Gürlek de yer alacak. İşte Bir Derdim Var dizisi hakkında detaylı bilgiler,

BİR DERDİM VAR KONUSU

Ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alacak dizide gençlerin yaralarını sarmaya çalışan, Doktor Nilüfer’e hayat verecek Birce Akalay ile Savcı Ömer olarak karşımıza çıkacak Mert Fırat’ın karakterlerinin hikayesi işleniyor.

bir derdim var

BİR DERDİM VAR OYUNCULARI

Bir Derdim Var oyuncuları arasında Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu ve Sennur Nogaylar yer alırken onlara genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.

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BİR DERDİM VAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İtalyan yapımı 'Oltre La Soglia' (On The Brink) dizisinden uyarlama olan Bir Derdim Var dizisi yakında Kanal D erkanlarında yayın hayatına merhaba diyecek. Dizinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil.


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