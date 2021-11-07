Bir devir bitti mi? Jose Mourinho...

Venezia ile Roma, İtalya Serie A'nın 12. haftasında kozlarını paylaştı.

Venezia'nın gollerini 3'te Mattia Caldara, 65'te penaltıdan Mattia Aramu ve 74'te David Okereke attı. Roma'nın gollerini ise 43'te Eldor Shomurodov ve 45'te Tammy Abraham attı. Venezia, Roma'yı 3-2 mağlup etti.

Böyle Mourinho yönetimindeki Roma son 5 maçında tek galibiyette kalmış oldu.

İki takım arasında oynanan son maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.

Venezia, Serie A'daki son maçında Genoa ile 0-0 berabere kaldı. Roma ise Milan'a 2-1 yenildi.

İtalya Serie A'da 12 hafta sonunda Venezia'nın 12, Roma'nın 19 puanı bulunuyor.

