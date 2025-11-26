Bir devrin sonu! Neymar'ın futbolculuk kariyeri bitiyor

PSG’den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Ligi’nde Al Hilal forması giyen Neymar, Ekim 2023’te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalmıştı. Ardından Santos’a transfer olan Brezilyalı yıldız, burada da talihsiz bir sakatlık yaşadı.

TEKRAR AYNI YERDEN SAKATLANDI

Globo’nun haberine göre, Neymar bu kez sol dizinden sakatlandı. Durum ciddi olarak değerlendirilirken, 2025 yılının büyük ihtimalle onun için kapandığı belirtiliyor. Nisan ayında Brezilya Serie A’da Atletico MG karşısında da sakatlanan Neymar, maçın ilk yarısında yaşadığı problem nedeniyle sahayı gözyaşları içinde terk etmişti. Brezilyalı yıldız, kariyerinde üst üste sakatlıklarla mücadele ediyor.

FUTBOLU BIRAKABİLİR

Neymar, yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından futbolu bırakabilir. Brezilya basınında Neymar'a yakın kaynaklar bu ihtimali doğruluyor...