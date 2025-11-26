SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Bir devrin sonu! Neymar'ın futbolculuk kariyeri bitiyor

Suudi Arabistan Ligi’nde geçirdiği sakatlığın ardından yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan Neymar, Santos’a transfer olduktan sonra da talihsiz bir sakatlıkla tekrar gündeme geldi. Brezilyalı yıldızın son durumunun iç açıcı olmadığı öğrenildi.

Bir devrin sonu! Neymar'ın futbolculuk kariyeri bitiyor
Emre Şen

PSG’den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Ligi’nde Al Hilal forması giyen Neymar, Ekim 2023’te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalmıştı. Ardından Santos’a transfer olan Brezilyalı yıldız, burada da talihsiz bir sakatlık yaşadı.

TEKRAR AYNI YERDEN SAKATLANDI

Bir devrin sonu! Neymar ın futbolculuk kariyeri bitiyor 1

Globo’nun haberine göre, Neymar bu kez sol dizinden sakatlandı. Durum ciddi olarak değerlendirilirken, 2025 yılının büyük ihtimalle onun için kapandığı belirtiliyor. Nisan ayında Brezilya Serie A’da Atletico MG karşısında da sakatlanan Neymar, maçın ilk yarısında yaşadığı problem nedeniyle sahayı gözyaşları içinde terk etmişti. Brezilyalı yıldız, kariyerinde üst üste sakatlıklarla mücadele ediyor.

FUTBOLU BIRAKABİLİR

Neymar, yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından futbolu bırakabilir. Brezilya basınında Neymar'a yakın kaynaklar bu ihtimali doğruluyor...

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray, 33 maç sonra ilki yaşadı! Tarihi rekor kaçtıGalatasaray, 33 maç sonra ilki yaşadı! Tarihi rekor kaçtı
Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu!Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu!
Anahtar Kelimeler:
Neymar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.