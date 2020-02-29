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Bir dönem fırtına gibi esen Manisaspor amatöre düştü!

FUTBOL HABERLERİ  | 29.02.2020 23:23 | Son Güncelleme

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Şile Yıldızspor'a da 3-0 yenilip 0 puanda kalan son sıradaki Manisaspor, sezonun bitimine 8 maç kala profesyonel ligde kalma umutlarını kaybetti.

Bir dönem fırtına gibi esen Manisaspor amatöre düştü!

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda rakibine 49'uncu ve 90'ıncı dakikalarda Semih ve 53'üncü dakikada İbrahim Can'ın golleriyle teslim olan Manisaspor 36 yıl sonra amatör lige düşmesi kesinleşti.

3'üncü Lig'in tekrar kurulduğu 1984 yılından bu yana kesintisiz olarak profesyonel liglerde mücadele eden, 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Süper Lig'de yer alan Manisaspor, bu sonuçla üst üste 3 yıl küme düşmenin acısını yaşadı. Eski yabancı ve yerli futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA ve Futbol Federasyonu tarafından 3 yıldır puanları silinip transfer yasakları alan kulüp, 2018'de TFF 1'inci Lig'den, 2019'da ise TFF 2'nci Lig'den düşmüştü. Bu sezona da eski yabancılarından Iwanski'ye olan borcu yüzünden aldığı 6 puan silme cezasıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce çıktığı 25 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan Manisaspor'un genç kadrosu, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı. Bazı futbolcular gözyaşlarına boğulurken, taraftarlar, "Başın öne eğilmesin aldırma Tarzan aldırma" tezahüratıyla oyunculara moral vermeye çalıştı.

Manisaspor, Süper Lig'de yer aldığı yıllarda Burak Yılmaz, Arda Turan, Caner Erkin, Selçuk İnan gibi birçok yıldızı kadrosunda bulundurmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
manisaspor amatör lig düştü

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