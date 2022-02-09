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Bir dönem Galatasaray'ın yıldızıydı! Dünyaca ünlü futbolcunun mantı paylaşımı sosyal medyayı çalkaladı!

09.02.2022 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor formaları giymiş olan Lukas Podolski, futbol camiasında sık sık gündeme gelen isimlerden biri. İlgiyle takip edilen isim son olarak teknik direktör Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımdan ayrılığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Podolski, bu defa sosyal medyada yaptığı 'mantı' paylaşımıyla futbolseverleri şaşırttı.

Bir dönem Galatasaray'ın yıldızıydı! Dünyaca ünlü futbolcunun mantı paylaşımı sosyal medyayı çalkaladı!

Polonya asıllı Alman futbolcu olan Lukas Josef Podolski, pek çok kez yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Sevilen yıldız isimlereden olan Podolski'den bu defa taraftarları sevindiren bir mantı paylaşımı geldi.

PODOLSKI'NİN MANTI PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI!

Polonya'da doğan ve Polonya kökenli olduğu için Polonya millî futbol takımında da forma giyebilecekken, Almanya'yı tercih eden isim, üzerine sos da eklenmiş olan bir mantı tabağını sosyal medyada paylaştı.

"AFİYET OLSUN VE TATLI RÜYALAR"

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Podolski'nin "Afiyet olsun ve tatlı rüyalar" notunu düştüğü bu paylaşımına pek çok yorum ve beğeni gelirken, taraftarlardan "Sil, hafta sonu maçımız var" şeklinde esprili bir Kayserispor göndermesi de geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Lukas Podolski
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