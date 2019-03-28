MAGAZİN

Bir döneme damga vuran Özgül Kavruk şimdilerde ne yapıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2019 11:59 | Son Güncelleme

Derman Bey, Böyle mi Olacaktı, Gurbet Kadını, Nehir, Doktorlar, Parmaklıklar Ardında, Kızım Nerede, Sakarya Fırat gibi izlenme rekorları kıran dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Özgül Kavruk şimdilerde ne yapıyor?

Bir döneme damga vuran Özgül Kavruk şimdilerde ne yapıyor?

Çiçek Taksi'deki rolüyle çok genç yaşta başladığı oyunculuk deneyimini 2000'li yılların ortalarına kadar başarıyla sürdüren Özgül Kavruk bir dönem sonra ortadan kayboldu.

1

Bir döneme damga vuran dizilerde aldığı rollerle dikkat çeken Kavruk şimdilerde ne yapıyor?

Setlere ara veren Kavruk artık pilates eğitmeni. 2008 yılında elektrik mühendisi Ömer Seçkin ile evlenen güzel oyuncu evlendikten bir süre sonra oyunculuk yapmaya devam etse de önceki kadar aktif olmadı.

2

42 yaşındaki Kavruk, 2015'te Sen Benimsin adlı TV dizisinde rol aldı. 2017'de Büyü 2 ve geçen yıl da Yalnız Hayaller Kaldı adlı sinema filmleri için kamera karşısına geçti.

4

Ama seyrek olarak dizi ya da filmlerde rol alan Kavruk, kendine bambaşka bir meslek seçti.

5

Kavruk, kendine ait stüdyosunda pilates eğitmenliği yapıyor. Kendisine danışanlara formda ve sağlıklı kalmanın yollarını öğretiyor.

6


PARTNERÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldıÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldı
Pideden sonra döneri elleriyle yedi, olay olduPideden sonra döneri elleriyle yedi, olay oldu
Kıvrımlı model kendini böyle motive ediyor! Kıvrımlı model kendini böyle motive ediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özgül Kavruk Özgül Kavruk son hali

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Trump'ın tansiyonu arttıran sözlerine Rusya'dan flaş cevap!

Trump'ın tansiyonu arttıran sözlerine Rusya'dan flaş cevap!

İlk ifadesinde her şeyi itiraf etti! Meğer yalanmış

İlk ifadesinde her şeyi itiraf etti! Meğer yalanmış

Ülke şokta! Helikopter düştü: Çok sayıda ölü

Ülke şokta! Helikopter düştü: Çok sayıda ölü

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi

'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Çelikkol'dan romantik paylaşım

Yakışıklı oyuncudan romantik paylaşım

Aşk adası! Survivor Afroditi Emre'ye mi aşık?

Aşk adası! Afroditi o isimden mi hoşlanıyor?

Kaya Çilingiroğlu'ndan döner-ayran paylaşımı

Pideden sonra döneri elleriyle yedi, olay oldu

Ashley Graham kıvrımlarıyla barışık! İşte tavsiyesi

Kıvrımlı model kendini böyle motive ediyor!

Selin Ciğerci Kim Kardashian'dan bakın ne istedi

Önce ifşa etti sonra Kim'e mesaj attı!

Banu Parlak patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.