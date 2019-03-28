Bir döneme damga vuran Özgül Kavruk şimdilerde ne yapıyor?

Çiçek Taksi'deki rolüyle çok genç yaşta başladığı oyunculuk deneyimini 2000'li yılların ortalarına kadar başarıyla sürdüren Özgül Kavruk bir dönem sonra ortadan kayboldu.

Bir döneme damga vuran dizilerde aldığı rollerle dikkat çeken Kavruk şimdilerde ne yapıyor?

Setlere ara veren Kavruk artık pilates eğitmeni. 2008 yılında elektrik mühendisi Ömer Seçkin ile evlenen güzel oyuncu evlendikten bir süre sonra oyunculuk yapmaya devam etse de önceki kadar aktif olmadı.

42 yaşındaki Kavruk, 2015'te Sen Benimsin adlı TV dizisinde rol aldı. 2017'de Büyü 2 ve geçen yıl da Yalnız Hayaller Kaldı adlı sinema filmleri için kamera karşısına geçti.

Ama seyrek olarak dizi ya da filmlerde rol alan Kavruk, kendine bambaşka bir meslek seçti.

Kavruk, kendine ait stüdyosunda pilates eğitmenliği yapıyor. Kendisine danışanlara formda ve sağlıklı kalmanın yollarını öğretiyor.



