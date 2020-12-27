Bir dönemin "Necmi dede"si sanat hayatında 52 yılı doldurmanın gururunu yaşıyor

- "Oyunculuk da bir öğretmenlik aslında"

Bugüne kadar yüzlerce tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol alan Taşdöğen, Türk sinemasının aranan yüzleri arasına girdi.

İstanbul'da geçen eğitim hayatının ardından babası gibi öğretmenliğe adım atan Taşdöğen, 17 yaşındayken dede mesleği tiyatro oyunlarında rol almaya başladı. Yaklaşık 10 yıl süreyle öğretmenlik ve tiyatro oyunculuğunu aynı anda yürüten Taşdöğen, bir süre sonra tamamen oyunculuğa yöneldi.

SÜLEYMAN ELÇİN - Bir dönemin sevilen dizisi Çılgın Bediş'in "Necmi dede"si Selahattin Taşdöğen, 52 yıl önce adım attığı sahnelerde çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol almanın mutluluğunu yaşıyor.

Antalya'da çekimleri devam eden dizinin setinde sanat hayatını AA muhabirine anlatan Taşdöğen, oyunculuğu gururla, zevkle yaptığını söyledi.

Sanatçı bir aileden geldiğini belirten Taşdöğen, 7 kardeşten 3'ünün oyuncu, 4'ünün de müzisyen olduğunu dile getirdi.

Taşdöğen, dedesinin de İsmail Dümbüllü ile çalıştığına değinerek, "Dedem tiyatrocuyken turneye çıkarmış, üç yıl gelmezmiş. Annem de onu çok özlermiş. O nedenle oyuncu olmamı istememişti, uzak tutmaya çalışmıştı ama sanırım genlerde var." dedi.

Öğretmenlik yaparken oyunculuğa uzak kalamadığını söyleyen Taşdöğen, gerekli zamanı ayıramadığı öğrencilerinin hayatından çalmak istemediği için öğretmenliği bıraktığını ifade etti.

Taşdöğen, oyunculuğun mesleği haline geldiğini dile getirerek, "Oyunculuk da bir öğretmenlik aslında. Halkı hep öğütlüyoruz, bir şeyleri hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Hem hüznü hem de komediyi insanlara yaşatıyorum"

Taşdöğen, sektörde birçok karakteri canlandırma fırsatı yakaladığını belirterek, şöyle konuştu: