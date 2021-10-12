Bir dönemin ünlü spikeri Hamit Özsaraç, bakın şimdi ne yapıyor!

Show TV, TRT ve Star TV ekranlarında sunuculuk yaparak akıllara kazınan Hamit Özsaraç'ın son hali sevenlerini şaşırttı. Kameralardan uzak bir hayat süren Hamit Özsaraç, şimdilerde Başkent İletişim Akademisi'nde seslendirme sanatçılığı yapıyor. İşte Hamit Özsaraç'ın değişimi:

HAMİT ÖZSARAÇ KİMDİR?

Hamit Özsaraç, 1956 yılında dünyaya geldi. Özsaraç, 1980 yılında TRT’de spikerlik yaptı. 10 yıl TRT'de kaldıktan sonra Star TV’ye geçti.

1995'te Star TV’den Show TV’ye geçti. Sky Türk'te hafta içi haberlerini sunarken, Show TV'de ise hafta sonu haberleri sunuyordu.

Hamit Özsaraç, 2007 yılına kadar Show TV'de kaldı ancak Ali Kırca gelince Show TV’den ayrılmak zorunda kaldı ve 3 yıl iş bulamadı.



