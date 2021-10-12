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Bir dönemin ünlü spikeri Hamit Özsaraç, bakın şimdi ne yapıyor!

12.10.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990'lı yıllarda Show Haber'de hafta sonu haberlerini sunan Hamit Özsaraç, uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Hamit Özsaraç'ın şimdilerde ne yaptığına gelin hep birlikte bakalım..

Bir dönemin ünlü spikeri Hamit Özsaraç, bakın şimdi ne yapıyor!

Show TV, TRT ve Star TV ekranlarında sunuculuk yaparak akıllara kazınan Hamit Özsaraç'ın son hali sevenlerini şaşırttı. Kameralardan uzak bir hayat süren Hamit Özsaraç, şimdilerde Başkent İletişim Akademisi'nde seslendirme sanatçılığı yapıyor. İşte Hamit Özsaraç'ın değişimi:

Bir dönemin ünlü spikeri Hamit Özsaraç, bakın şimdi ne yapıyor!

Bir dönemin ünlü spikeri Hamit Özsaraç, bakın şimdi ne yapıyor!

Bir dönemin ünlü spikeri Hamit Özsaraç, bakın şimdi ne yapıyor!

HAMİT ÖZSARAÇ KİMDİR?

Hamit Özsaraç, 1956 yılında dünyaya geldi. Özsaraç, 1980 yılında TRT’de spikerlik yaptı. 10 yıl TRT'de kaldıktan sonra Star TV’ye geçti.

Bir dönemin ünlü spikeri Hamit Özsaraç, bakın şimdi ne yapıyor!

1995'te Star TV’den Show TV’ye geçti. Sky Türk'te hafta içi haberlerini sunarken, Show TV'de ise hafta sonu haberleri sunuyordu.

Bir dönemin ünlü spikeri Hamit Özsaraç, bakın şimdi ne yapıyor!

Hamit Özsaraç, 2007 yılına kadar Show TV'de kaldı ancak Ali Kırca gelince Show TV’den ayrılmak zorunda kaldı ve 3 yıl iş bulamadı.


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Star TV
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