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Bir dönemin yıldızıydı, o sözleri sonrası tepkiler büyüyor! "Messi'nin ağladığını görmek istiyorum"

09.12.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası'nda finale sayılı günler kaldı. Birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olacak çeyrek final maçları öncesi Brezilya'nın eski golcüsü Fred'den final için beklenmedik bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Bir dönemin yıldızıydı, o sözleri sonrası tepkiler büyüyor! "Messi'nin ağladığını görmek istiyorum"
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final karşılaşmaları ile devam edecek. Turnuvadaki ilk çeyrek final mücadelesinde son dünya kupası finalisti Hırvatistan ile 6. şampiyonluğunu kovalayan Brezilya, karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalin diğer eşleşmeleri ise, Hollanda-Arjantin, Fas-Portekiz ve İngiltere-Fransa şeklinde...

ESKİ YILDIZDAN FİNAL TEMENNİSİ

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18 Aralık tarihinde oynanacak final mücadelesi öncesi futbolseverler finale dair tahminlerini açıklarken, daha önce Brezilya Milli Takımı'nda 39 kez forma giyen ve bu maçlarda 18 gol 6 asist yapan eski futbolcu Fred final tahmini açıklarken, ilginç bir temenni de bulundu.

"AĞLADIĞINI GÖRMEK İSTİYORUM"

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Dünya Kupası finalinin Brezilya-Arjantin şeklinde olmasını istediğini söyleyen Fred, "Dünya Kupası yarı finalinde Brezilya - Arjantin eşleşmesini ve o maçta Messi'nin ağladığını görmek istiyorum." dedi. Fred'in bu sözleri Messi hayranlarını oldukça kızdırdı.

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