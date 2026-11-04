Fenerbahçe'den 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde tarihi zafer!

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, taraftarının önünde kritik bir sınav verdi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada iki takım da skoru değiştirmeyi başarırken Kadıköy'de gecenin sonunda tarihi bir sonuç ortaya çıktı.

KADIKÖY'DE UNUTULMAZ GERİ DÖNÜŞ!

Karşılaşmada ilk gol 25. dakikada Nyoni'den geldi ve Liverpool 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 29. dakikada Mason Greenwood'un golüyle skora denge getirdi.

İkinci yarıda 69. dakikada Isak'ın golüyle yeniden geriye düşen sarı-lacivertliler, pes etmedi. Archie Brown 73. dakikada skoru 2-2'ye getirirken 79. dakikada Muriqi sahneye çıktı ve Fenerbahçe'ye 3-2'lik galibiyeti getiren golü kaydetti.

18 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GALİBİYET!

Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, son olarak 2008 yılında Chelsea karşısında elde ettiği zaferin ardından Devler Ligi'nde ilk kez kazandı.

Bu sonuçla puanını 5'e yükselten Fenerbahçe, Avrupa'da önemli bir başarıya imza attı. Kadıköy'e üç galibiyetle gelen Liverpool ise Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez puan kaybetti.

FENERBAHÇE'DEN İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI TARİHİ İSTATİSTİK!

Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde ikinci kez bir İngiliz temsilcisinin filelerini aynı maçta üç kez havalandırdı. Sarı-lacivertliler, daha önce Aralık 2004'te Manchester United'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada da bu başarıyı yakalamıştı.

LIVERPOOL, İSTANBUL'DA TÜRK TAKIMLARINI YENEMİYOR!

Liverpool'un İstanbul'daki Türk takımları karşısındaki galibiyet hasreti Fenerbahçe maçıyla da devam etti. İngiliz ekibi, İstanbul'da Türk temsilcileriyle oynadığı 7 resmi karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte Galatasaray ve Beşiktaş karşısında da sahaya çıkan Liverpool, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye de boyun eğdi. Sarı-lacivertliler, 3-2'lik galibiyetle hem kendi Avrupa tarihine geçti hem de Liverpool'un İstanbul'daki kötü serisini sürdürdü.