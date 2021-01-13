"Bir Dünya Üreten Kadın Projesi"nde lavanta fideleri toprakla buluştu

Bir Dünya Üreten Kadın projesi kapsamında Mardin’in Derik ilçesinde 255 dönümlük arazide lavanta fideleri toprakla buluşturuldu.

Derik Belediyesinin projeyi beraber yürüttüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Diyarbakır Dicle Üniversitesinin işbirliği ile 15 kadına 17’şer dönümden tahsis edilen toplam 255 dönümlük arazide Bir dünya üreten Kadın Projesi kapsamında oluşturulan lavanta bahçelerinde lavanta fidesi dikimi başladı. Proje kapsamında kurulan Bir Dünya Üreten Kadın Kooperatifi ile dikilen lavantalardan elde edilecek mahsulün satışı yapılarak, elde edilen gelir ile kadınların aile ekonomilerine katkı sunmaları sağlanacak.

