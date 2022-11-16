Bir garip olay! Futbolu bırakan Gerard Pique'ye 4 maç ceza geldi...

İspanya La Liga devi Barcelona'nın efsane savunma oyuncularından Gerard Pique, sürpriz bir kararla aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı. Barcelona'nın Osasuna deplasmanına çıktığı müsabakanın devre arasında kırmızı kartla cezalandırılan yıldız ismin cezası açıklandı.

MAÇ RAPORUNDA KÜFÜR İDDİASI

Karşılaşmanın hakemi hakemi Jesus Gil Manzano'nun maç raporunda Gerard Pique'nin hakaret ve küfür ettiğine dair bilgiler yer almıştı. Son maçında oyuna giremeyen efsane ismin cezası, İspanya Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

DÖRT MAÇ CEZA ALDI

Futbolu bırakan Gerard Pique'nin 4 maçtan men cezasına çarptırıldığı açıklandı. Aynı müsabakada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Robert Lewandowski'nin de 3 maçta takımını yalnız bırakacağı belirtildi.

"BEN KÜFÜR YA DA HAKARET ETMEDİM"

Hakem Manzano'nun raporu için konuşan Pique, "Devre oldu ve tünele girdik. Hakeme her zaman bize zarar verdiğini söyledim. Sadece bu yüzden bana kırmızı kart gösterdi. Beni bu yüzden oyundan atmasına çok şaşırdım. En ufak bir şeyde beni gönderiyorlar, hiçbir şey söylemedim. İçeride 'Lanet olası hakemin annesini ....' diyen birisi vardı. Hakem, soyunma odasından bunu duydu ve bu sözleri benim sarf ettiğimi düşündü." dedi.

