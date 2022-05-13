Bir garip olay! Marcao, kendisinin bonservisini açıkladı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Marcao, futbol basınında daha önce böylesine rastlamadığımız bir olay yaşattı. Röportaj veren yıldız oyuncu kendi kendinin bonservisini açıkladı.

“20 MİLYON EURO EDERİM”

“Değerimi ben söyleyeceksem, çok para ederim (gülüyor). Bu işin şakası. Ama kulüp için buradan giderken finansal olarak yararlı olursam çok mutlu olurum. Ama ne kadar ettiğimi ve edeceğimi söyleyemem; belki 20 milyon euro…”

“KEREM’E BİR ŞEY OLURSA İLK BEN…”

“Sadece Kerem değil herkesle çok iyiyim. Kerem'e de başka bir takım arkadaşıma da bir şey olursa ilk ben koşacağım. Hepimiz kulübün bir parçasıyız. Olaydan sonra o bana, ben ona saygı duyuyorum. Biz arkadaşız… Fenerbahçe derbisinde sadece futbol yeterli olmuyor. Kavga etmen, savaşman lazım. Derbi daha çok bir savaşa benziyor. Kadıköy'e çıktığım zaman korku diye bir şey olmuyor. Galatasaray'ı temsil etmenin gururunu duyuyorum.”

FENERBAHÇE MAÇI İTİRAFI

Galatasaray’ın, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra yendiği maçın tarihini koluna dövme yaptıran Marcao, o anları şöyle anlatıyor: “Sakindik, baskı yoktu. sahaya çıktığımızda arkadaşlarımın gözündeki sakinliği görünce kazanacağımızı anladım. 1-1'den sonra bile bir şey olmamış gibi devam ettik. Sonrasını biliyorsunuz.”

(SÖZCÜ)



