SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Bir garip olay! Marcao, kendisinin bonservisini açıkladı

Bir garip olay! Marcao, kendisinin bonservisini açıkladı

13.05.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Marcao, bonservis bedelini açıkladı. Galatasaray'da yaşadıklarından Fatih Terim ve Domenec Torrent farkına kadar birçok konuya değinen Marcao, kâbus gibi geçen bu sezonun ardından taraftara da seslendi.

Bir garip olay! Marcao, kendisinin bonservisini açıkladı
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Marcao, futbol basınında daha önce böylesine rastlamadığımız bir olay yaşattı. Röportaj veren yıldız oyuncu kendi kendinin bonservisini açıkladı.

“20 MİLYON EURO EDERİM”

_f1da8_800

“Değerimi ben söyleyeceksem, çok para ederim (gülüyor). Bu işin şakası. Ama kulüp için buradan giderken finansal olarak yararlı olursam çok mutlu olurum. Ama ne kadar ettiğimi ve edeceğimi söyleyemem; belki 20 milyon euro…”

“KEREM’E BİR ŞEY OLURSA İLK BEN…”

marcao_3662

“Sadece Kerem değil herkesle çok iyiyim. Kerem'e de başka bir takım arkadaşıma da bir şey olursa ilk ben koşacağım. Hepimiz kulübün bir parçasıyız. Olaydan sonra o bana, ben ona saygı duyuyorum. Biz arkadaşız… Fenerbahçe derbisinde sadece futbol yeterli olmuyor. Kavga etmen, savaşman lazım. Derbi daha çok bir savaşa benziyor. Kadıköy'e çıktığım zaman korku diye bir şey olmuyor. Galatasaray'ı temsil etmenin gururunu duyuyorum.”

FENERBAHÇE MAÇI İTİRAFI

resized_3d016-cd22bf38marc2ze3v8_tepe

Galatasaray’ın, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra yendiği maçın tarihini koluna dövme yaptıran Marcao, o anları şöyle anlatıyor: “Sakindik, baskı yoktu. sahaya çıktığımızda arkadaşlarımın gözündeki sakinliği görünce kazanacağımızı anladım. 1-1'den sonra bile bir şey olmamış gibi devam ettik. Sonrasını biliyorsunuz.”

(SÖZCÜ)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'den Alex Telles'e kanca!Fenerbahçe'den Alex Telles'e kanca!
Nuri Şahin'den Galatasaray sürprizi!Nuri Şahin'den Galatasaray sürprizi!
Fenerbahçe'de Roberto Carlos'tan sonra bir ilk! İmzaya geliyorFenerbahçe'de Roberto Carlos'tan sonra bir ilk! İmzaya geliyor
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Marcao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta!

Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!

Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!

3. kez Trabzonspor bayrağını kesti!

3. kez Trabzonspor bayrağını kesti!

Yeni adresi şaşkınlık yarattı! ''Küfürler etti''

Yeni adresi şaşkınlık yarattı! ''Küfürler etti''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kendinizi övmeyi ihmal etmeyin! Bugün kazançlı çıkabilirsiniz

Kendinizi övmeyi ihmal etmeyin! Bugün kazançlı çıkabilirsiniz

Yardım istedi! “Kocamla 10 yıldır cinsel ilişkiye girmiyoruz”

Yardım istedi! “Kocamla 10 yıldır cinsel ilişkiye girmiyoruz”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Bilim insanları 'ölümü tersine çevirdi'

Bilim insanları 'ölümü tersine çevirdi'

İlaç içmeden önce bir de bunu deneyin! Antibiyotik kadar etkili

İlaç içmeden önce bir de bunu deneyin! Antibiyotik kadar etkili

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.