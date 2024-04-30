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Bir garip olay: Yolda yürüyenleri önce korkuttular, sonra saldırdılar

İHA İHA
30.04.2024 14:48
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 şahıs yolda yürüyen gençleri önce korkuttu, sonra da saldırdı.

İlginç anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
Karabaş Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, yolda yürüyen şahıslardan 2’si yanlarına yaklaştıkları gençleri önce korkuttu, ardından da küfür etti. Hayrete düşen gençlerden biri neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, bu kez de şahısların saldırısına uğradı. Bu anlar şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı. İlginç görüntüde, şahısların korkuttukları gençlerden birine saldırdıkları, bu sırada yolda yürüyen bir kadın ve yanındaki çocuğun da panikle şahısların yanından ayrılmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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