Bir haftada 7 kilo verdiren en etkili yağ yaktıran 2 farklı kür

Malzemeler:
1/2 adet limonun suyu
1 yemek kaşığı chia tohumu
1 yemek kaşığı çam balı
1,5 su bardağı su
Hazırlanışı:
Chia tohumlarını tarifi hazırlamadan 1 saat önce suda bekletmelisiniz ki jel kıvamına gelsin.
Jel kıvamına gelen tohumları diğer tüm malzemelerle blender'dan geçirin.
Karışımı sabahları aç karnına tüketmelisiniz.
Malzemeler:
1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil
1 adet limon
1 çay kaşığı toz tarçın
1 çay kaşığı sirke
1/2 demet maydanoz
1/2 litre su
Hazırlanışı:
Bir adet limonun suyunu sıkın.
Ardından tüm malzemeleri belender'dan geçirin.
Uyumadan yarım saat önce taze bir şekilde tüketin.
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