Bir haftada 7 kilo verdiren en etkili yağ yaktıran 2 farklı kür

Birinci tarif

Malzemeler:

1/2 adet limonun suyu

1 yemek kaşığı chia tohumu

1 yemek kaşığı çam balı

1,5 su bardağı su

Hazırlanışı:

Chia tohumlarını tarifi hazırlamadan 1 saat önce suda bekletmelisiniz ki jel kıvamına gelsin.

Jel kıvamına gelen tohumları diğer tüm malzemelerle blender'dan geçirin.

Karışımı sabahları aç karnına tüketmelisiniz.

İkinci tarif

Malzemeler:

1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 adet limon

1 çay kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı sirke

1/2 demet maydanoz

1/2 litre su

Hazırlanışı:

Bir adet limonun suyunu sıkın.

Ardından tüm malzemeleri belender'dan geçirin.

Uyumadan yarım saat önce taze bir şekilde tüketin.