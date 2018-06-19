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Bir haftada 7 kilo verdiren en etkili yağ yaktıran 2 farklı kür

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

Fazla kilolarından şikayetçi olanları şöyle alabilir miyiz? Sizler için oldukça etkili 2 tarifimiz var!

Bir haftada 7 kilo verdiren en etkili yağ yaktıran 2 farklı kür

Birinci tarif

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Malzemeler:
1/2 adet limonun suyu
1 yemek kaşığı chia tohumu
1 yemek kaşığı çam balı
1,5 su bardağı su

Hazırlanışı:

Chia tohumlarını tarifi hazırlamadan 1 saat önce suda bekletmelisiniz ki jel kıvamına gelsin.
Jel kıvamına gelen tohumları diğer tüm malzemelerle blender'dan geçirin.
Karışımı sabahları aç karnına tüketmelisiniz.

İkinci tarif

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Malzemeler:

1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil
1 adet limon
1 çay kaşığı toz tarçın
1 çay kaşığı sirke
1/2 demet maydanoz
1/2 litre su

Hazırlanışı:

Bir adet limonun suyunu sıkın.
Ardından tüm malzemeleri belender'dan geçirin.
Uyumadan yarım saat önce taze bir şekilde tüketin.

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