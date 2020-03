Ülkemizin sınırlarını ve bütünlüğünü korumak amacıyla Suriye’de bulunan kahraman Türk ordusuna destek olmak amacıyla Eyüpsultan’ın esnaflarından Mehmet Varlık, bir haftalık kazancını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

10 yıldır Eyüpsultan’da esnaflık yapan, geçtiğimiz hafta her iki iş yerine, "Bir haftalık gelirimiz Mehmetçik için" yazısı asan esnaf Varlık, dükkanların bir haftalık kazancı olan 4 bin TL’yi kızı Pınar Ulcay’la Mehmetçik Vakfı’nın hesabına yatırdı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in de kendisini ziyaret ederek, bu duyarlı davranışından dolayı tebrik ettiği Mehmet Varlık, vatanını seven herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek şu açıklamaları yaptı: “Türk milletinin her ferdi gibi ben de vatanını seven birisiyim. Bir vatansever olarak ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek, bir nebze de olsa katkıda bulunmak amacıyla kendimce bir şeyler yapmak istedim. Caddede slogan atmak, olanları kınamak yetmiyor. Birlik olalım ve hep beraber bir şeyler yapalım. Ülkenin bekası için her koşulda devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olalım.”

2018 yılında da yine her iki dükkanının bir haftalık kazancı olan 5 bin TL’yi Mehmetçik Vakfına bağışlayan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından kendisine verilen Bronz Madalya Beratını iş yerine asan Varlık, kampanya ile ilgili çok güzel geri dönüşler aldığını dile getirdi. Vatandaşların da kampanyasına destek olduklarını belirten Mehmet Varlık, "Mesela, bir teyzemiz vardı. Tekerlekli sandalyeyle geldi, yanında kızları vardı. Yazıya baktı, ’oğlum bir bardak mısır verir misin?’ dedi. Ufak mısır aldı, ufak mısır 4 lira. 50 lira verdi. Abla bozuk yok dedim. ’Üstü kalsın, mısırı yemek için vermiyorum, bağış için veriyorum’ dedi. Öyle olan insanlar da var” dedi.