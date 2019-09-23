Bir kaşığa 40 tane sığan lezzet: Kayseri mantısı

Yağ mantısı, tepsi mantısı gibi 30 farklı türde mantının yapıldığı kentte imece usulü doldurulan mantı, poşetlenerek kışın tüketilmek için buzdolabında muhafaza ediyor. Minik minik hamurlara doldurulan ve bir kaşığa 40 tane sığan, coğrafi işaretli ürün belgesine sahip Kayseri mantısı, bölgenin en önemli lezzetleri arasında yer alıyor. ANNEDEN KIZA GEÇEN BİR MİRAS KAYSERİ MANTISI Kışın tüketmek üzere Kayseri mantısı hazırlayan annesi Nuriye Şahinkaya, "Yöresel Kayseri mantısı minik minik hamurların içinde gizlenen et veya kıymasıyla salçalı bir sos içinde servis edilen bir yemek. Çocukluğumdan beri mantı doldurur, pişiririm. Şimdi de bu mantı doldurma ve pişirmeyi gelinime öğretiyorum. Bir nevi anneden kızına geçen bir mirastır mantı yapmak. Kayseri mantısı evlerde sıklıkla yapılan bir yemektir. Mantının açılması, bükülmesi ve pişirilmesi zahmetli ve maharet gerektiren bir iştir" dedi. Kayseri mantısının püf noktası ise bir kaşığa 40 tane sığdıracak kadar minik taneler hazırlamak. Mantı hamuru oldukça minik kesilmeli ve iç harcı da dolu dolu olmalı.

Kayseri mantısının yapılışı hakkında da bilgi veren Şahinkaya "Kış öncesi bezi haline getirdiğimiz hamurları açar, içinde soğan, baharat ve dana kıymanın karışımıyla oluşturulmuş etli parçaları mantının içine yerleştiririz. Küçük küçük büktüğümüz mantıyı poşetleyerek kışın misafirlerimize ikram etmek için buzdolabında saklarız. Kaynar su ile pişirdiğimiz mantıyı salça, yoğurt ve sumakla servis ederiz" diye konuştu. KAYSERİ MANTISI TARİFİ

Malzeme Listesi

Hamuru İçin;

4 su bardağı un

1 su bardağı su

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

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İç Malzemesi İçin;

250 gr kıyma

1 adet soğan

1 demet maydanoz

1/2 demet nane

2 tatlı kaşığı tuz

1 fiske karabiber

1 fiske kimyon Derin bir kabın içerisine un, yumurta ve tuzu alıp yavaş yavaş suyu dökerek yoğurmaya başlayın ve sert bir hamur elde edin. Elde ettiğiniz hamuru 2 parçaya ayıp üzerini nemli bez ile örterek yarım saat kadar dinlendirin. Soğanı oldukça küçük doğrayın ya da robottan geçirin. (Robottan geçirdiğiniz taktirde soğanın suyunu sıkmayı unutmayın.) Derin bir kabın içerisine kıymayı, baharatları, küçük bir şekilde kıymış olduğunuz maydanozu ve naneyi alıp malzemeler birbirine karışacak şekilde yoğurun.